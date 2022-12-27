عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، اجتماعًا بحثا خلاله موقف تنفيذ شبكات المرافق بمشروع تطوير عواصم المدن الذى يجرى تنفيذه بمدينة رأس البر حيث جاء ذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة " الجهة المُنفذة للمشروع "ورؤساء قطاعات المرافق ورئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر .

حيث شهد الاجتماع استعراض الموقف الخاص بهذا الملف لتغذية المشروع بالكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحى والاتصالات و تحديد المسارات الخاصة بتلك الشبكات، وكذلك بحث آلية تنفيذ محاور و شبكات طرق رئيسية تربط بين المشروع و منطقة الجربى ، وذلك وفقًا لما تم اعداده من دراسات شاملة فى هذا الخصوص.

فيما وقد أكدت " الدكتورة منال عوض " حرص جميع الجهات على التنسيق المستمر لتلافى جميع العقبات لتنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمنى المحدد ، وذلك لتحقيق الرؤية التى يستهدفها هذا المشروع القومى الذى اطلقته الدولة وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية لخلق مجتمعات عمرانية جديدة تتضمن كافة المرافق و الخدمات وفتح محاور جديدة تكون بمثابة بوابة رئيسية لتطوير المنطقة المحيطة بالكامل وأيضا تعزيز الاستفادة من الأراضي وتوفير وحدات سكنية ،مشيرة إلى أن المشروع يجرى بموقعين الأولى على مساحة ٦٠ فدان تتضمن ٩٦ عمارة ومنشآت خدمية والأخرى على مساحة ٧٢ فدان تشتغل على ١٤٣ عمارة سكنية ومنشآت خدمية.

محافظ دمياط ورئيس التنمية الحضرية يتابعان مشروعات رأس البر

محافظ دمياط ورئيس التنمية الحضرية يتابعان مشروعات رأس البر

محافظ دمياط ورئيس التنمية الحضرية يتابعان مشروعات رأس البر

محافظ دمياط ورئيس التنمية الحضرية يتابعان مشروعات رأس البر

محافظ دمياط ورئيس التنمية الحضرية يتابعان مشروعات رأس البر

محافظ دمياط ورئيس التنمية الحضرية يتابعان مشروعات رأس البر

محافظ دمياط ورئيس التنمية الحضرية يتابعان مشروعات رأس البر

محافظ دمياط ورئيس التنمية الحضرية يتابعان مشروعات رأس البر

محافظ دمياط ورئيس التنمية الحضرية يتابعان مشروعات رأس البر