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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم كوريا الشمالية يبدأ اجتماعا رئيسيا للحزب الحاكم قبل حلول العام الجديد

كيم يونج اون
كيم يونج اون

افتتح الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون اجتماعا رئيسيا لحزب العمال الحاكم ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية يوم الثلاثاء ، وهو مكان استخدمه في كثير من الأحيان للإعلان عن قرارات سياسية رئيسية بمناسبة العام الجديد.

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن الاجتماع العام السادس الموسع للجنة المركزية الثامنة لحزب العمال الكوري (WPK) انعقد يوم الاثنين.

يتوج تجمع المسؤولين الحكوميين والحزبيين ، الذي استمر أيامًا ، العام عندما أطلقت الدولة المعزولة عددًا غير مسبوق من الصواريخ ، بما في ذلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات (ICBM).

اندلعت جولة جديدة من التوتر يوم الاثنين حيث عبرت خمس طائرات بدون طيار كورية شمالية الحدود إلى كوريا الجنوبية ، مما دفع سيول إلى التدافع على الطائرات المقاتلة وطائرات الهليكوبتر الهجومية وفتح النار لمحاولة إسقاطها.

يواجه كيم أيضًا تحديات اقتصادية متزايدة وسط العقوبات الدولية على برامج أسلحته ، وتداعيات إغلاق مكافحة فيروس كورونا والكوارث الطبيعية.

في الاجتماع ، وافق المشاركون على خمسة بنود كبيرة على جدول الأعمال ، بما في ذلك مراجعة تنفيذ السياسات الرئيسية والميزانية في عام 2022 ، بالإضافة إلى خطة العمل ومشروع الميزانية لعام 2023.

قدم كيم تقريراً مفصلاً عن كيف أن قوة البلاد 'زادت بشكل ملحوظ في جميع مجالات السياسة والعسكري والاقتصاد والثقافة ، وتم إحراز نجاحات وتقدم في تنفيذ المهام الضخمة ... من خلال نضال شاق وشرس هذا العام بشكل غير مسبوق. قالت الوكالة.

وشدد على ضرورة وضع سياسات نضالية أكثر إثارة وثقة على أساس الحقائق القيمة التي حققت تقدما عمليا مع المثابرة على جميع الصعوبات.

وأضاف أن التقرير حدد الأهداف الرئيسية لعام 2023 في القطاعات الرئيسية بما في ذلك المعادن والكيماويات والكهرباء والبناء والزراعة والصناعات الخفيفة.

أصدرت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية سابقًا خطاب زعيمها في يوم رأس السنة الجديدة ، لكن في السنوات الأخيرة ، دعا كيم إلى تجمعات حزبية في نهاية العام لإصدار إعلانات سياسية رئيسية.

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