تركيا تعلن مقتل أحد جنودها في عملية عسكرية شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع، في تركيا، عن مقتل أحد جنودها في إطار عمليات "قفل المخلب" شمال العراق.

وقالت الوزارة التركية في بيان لها إن أحد جنودها، ويدعى حسين قورقماز في هجوم على أحد مواقع الجيش المتواجدة في شمال العراق.

وسبق وأعلن مقتل سبعة ضباط و46 جنديا في عملياتها ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق ليرتفع بذلك ما أعلنته الدفاع التركية بشكل رسمي من خسائر الجيش التركي في عمليات "قفل المخلب" 47 جنديا بالإضافة إلى سبعة جنود و32 مصابا، منذ بدأ عملياتها في 18 أبريل الماضي.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، السبت، الماضي، إن تركيا تحييد 3982 مسلحًا داخل البلاد وشمالي العراق وسوريا منذ بداية العام الجاري.

وقال وزير الدفاع: "منعنا 256 ألفا و199 شخصا من عبور الحدود، وسلمنا 8 آلاف مهاجر و820 إرهابيا إلى سلطات إنفاذ القانون، خلال 2022".