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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلهام شاهين تحتفل بالكريسماس في العراق | شاهد

صدى البلد

احتفلت الفنانة الهام شاهين، بالكريسماس ونشرت عدة صور من دولة العراق، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت إلهام شاهين "Merry Christmas and Happy New year لكل أهل العراق .. يا رب سنة حلوة عليكم .. وشكرا للأخ الصديق محمد الأسدي؛ على دعوة العشاء في قرية دجلة .. مكان رائع على نهر دجلة".

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين، عبّرت عن سعادتها بتكريمها من قبل المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون بالرياض.

ونشرت إلهام شاهين، صورا من التكريم، عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، وعلقت عليها: “تشرفت بتكريمي في المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون بالرياض.. شكرًا المملكة العربية السعودية.. ومن تقدم إلى تقدم أكبر.. تمنياتي بالتوفيق للمهرجان”.

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