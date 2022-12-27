استعدادا لبطولة العالم.. وزير الرياضة يودع لاعبي منتخب اليد قبل سفرهم لرومانيا

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على توديع لاعبي منتخب اليد قبل توجههم إلى رومانيا، للمشاركة في دورة رومانيا الودية الدولية استعدادا لبطولة العالم المقرر إقامتها في يناير المقبل ببولندا والسويد.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تدعم المنتخبات الوطنية في جميع اللعبات وعلي رأسها منتخب كرة اليد بكافة الأعمار لما حققته منتخبات كرة اليد من إنجازات في المشاركات الدولية الأخيرة.

وطالب "صبحي" لاعبي منتخب الفراعنة ببذل المزيد من الجهد لإسعاد الجماهير المصرية، خلال منافسات بطولة العالم المقبلة، واثبات جدارة ومكانة كرة اليد المصرية وتواجدها وسط كبار كرة اليد العالمية، مشيراً إلى أن المستوي الفني الذي وصل إليه المنتخب الوطني خلال بطولة العالم الماضية التي أقيمت بمصر جعلنا ننتظر المزيد وجعلنا نحلم بالتتويج بالبطولة.

كان المنتخب الوطني لكرة اليد قد دخل معسكرين بالغردقة والمركز الأوليمبي، في إطار الاستعداد لبطولة العالم المقبلة المقرر لها يناير المقبل في السويد وبولندا، وخاض منتخب مصر لكرة اليد مباراتين وديتين أمام قطر بمصر.



وأعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى المصري قائمة اسماء اللاعبين و هم "محمد علي - محمد الطيار - عبد الرحمن حميد - عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن - علي زين - احمد هشام السيد - حسن قداح - يحيي الدرع - سيف الدرع - أحمد خيري - محسن رمضان - مهاب سعيد - محمد سند - اكرم يسري - محمد ممدوح - ابراهيم المصري - أحمد عادل - عبد الرحمن عبده"، و تمت اراحة حارس مرمى منتخبنا الوطنى كريم هنداوي لاحساسه بالارهاق على أن ينضم هنداوي للمعسكر القادم للفريق الوطنى والمشاركة فى دورة فرنسا الدولية و بطولة العالم القادمة.

و يضم جهاز المنتخب الوطنى الاول للرجال لكرة اليد المدير الفنى الاسبانى روبرتو جارسيا باروندو - اوسكار جوتيريز اجيلار المدرب المساعد - كابتن حمادة النقيب مدرب حراس مرمى - كابتن نور ابو زيد مدير الفريق - كابتن محمود سعيد مدير ادارى - المهندس محمد امام محلل الاداء الفنى - دكتور محمد شوقى طبيب الفريق - كابتن أحمد محمود الداعور مخطط احمال الفريق.

و يغيب عن صفوف الفريق الوطنى نجم منتخبنا المصرى يحيى خالد بعد الاصابة بالرباط الصليبي التى لحقت به خلال مشاركته مع فريقه فيزبريم المجرى وأجرى عملية جراحية ناجحة فى اسبانيا.

يلعب منتخبنا الوطنى المصرى ببطولة العالم القادمة ضمن منتخبات المجموعة السابعة التى تضم منتخبات مصر وكرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الامريكية.