عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادا لبطولة العالم.. وزير الرياضة يودع لاعبي منتخب اليد قبل سفرهم لرومانيا

صدى البلد

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على توديع لاعبي منتخب اليد قبل توجههم إلى رومانيا، للمشاركة في دورة رومانيا الودية الدولية استعدادا لبطولة العالم المقرر إقامتها في يناير المقبل ببولندا والسويد.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تدعم المنتخبات الوطنية في جميع اللعبات وعلي رأسها منتخب كرة اليد بكافة الأعمار لما حققته منتخبات كرة اليد من إنجازات في المشاركات الدولية الأخيرة.

وطالب "صبحي" لاعبي منتخب الفراعنة ببذل المزيد من الجهد لإسعاد الجماهير المصرية، خلال منافسات بطولة العالم المقبلة، واثبات جدارة ومكانة كرة اليد المصرية وتواجدها وسط كبار كرة اليد العالمية، مشيراً إلى أن المستوي الفني الذي وصل إليه المنتخب الوطني خلال بطولة العالم الماضية التي أقيمت بمصر جعلنا ننتظر المزيد وجعلنا نحلم بالتتويج بالبطولة.

كان المنتخب الوطني لكرة اليد قد دخل معسكرين بالغردقة والمركز الأوليمبي، في إطار الاستعداد لبطولة العالم المقبلة المقرر لها يناير المقبل في السويد وبولندا، وخاض منتخب مصر لكرة اليد مباراتين وديتين أمام قطر بمصر.

وأعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى المصري قائمة اسماء اللاعبين و هم "محمد علي - محمد الطيار - عبد الرحمن حميد - عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن - علي زين - احمد هشام السيد - حسن قداح - يحيي الدرع - سيف الدرع - أحمد خيري - محسن رمضان - مهاب سعيد - محمد سند - اكرم يسري - محمد ممدوح - ابراهيم المصري - أحمد عادل - عبد الرحمن عبده"، و تمت اراحة حارس مرمى منتخبنا الوطنى كريم هنداوي لاحساسه بالارهاق على أن ينضم هنداوي للمعسكر القادم للفريق الوطنى والمشاركة فى دورة فرنسا الدولية و بطولة العالم القادمة.

و يضم جهاز المنتخب الوطنى الاول للرجال لكرة اليد المدير الفنى الاسبانى روبرتو جارسيا باروندو - اوسكار جوتيريز اجيلار المدرب المساعد - كابتن حمادة النقيب مدرب حراس مرمى - كابتن نور ابو زيد مدير الفريق - كابتن محمود سعيد مدير ادارى - المهندس محمد امام محلل الاداء الفنى - دكتور محمد شوقى طبيب الفريق - كابتن أحمد محمود الداعور مخطط احمال الفريق.

و يغيب عن صفوف الفريق الوطنى نجم منتخبنا المصرى يحيى خالد بعد الاصابة بالرباط الصليبي التى لحقت به خلال مشاركته مع فريقه فيزبريم المجرى وأجرى عملية جراحية ناجحة فى اسبانيا.

يلعب منتخبنا الوطنى المصرى ببطولة العالم القادمة ضمن منتخبات المجموعة السابعة التى تضم منتخبات مصر وكرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الامريكية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دمرتيني يا هبة.. معلم ثانوي ينهي حياته في بث مباشر بالفيوم (فيديو)

عيار 21 تراجع 370 جنيها.. انهيار أسعار الذهب الآن بعد رفع الفائدة

بعد تراجعه 12 جنيهًا في السوق السوداء| مفاجأة في سعر الدولار الآن بالبنوك

البنك الأهلي يفجر مفاجأة عن سعر الدولار في الصرافة

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 5 ريختر يضرب مصر.. شعر به المواطنون

أزمة كبرى تضرب النادي الأهلي بسبب كولر

عيار 21 يتراجع إلى 1000 جنيه قريبا|ماذا فعل رفع الفائدة بأسعار الذهب

كداب كداب| صدمة مدوية لجمهور الزمالك بقرار من مرتضى منصور

ترشيحاتنا

السعودية تطهر أرض اليمن من 3 آلاف لغم حوثي خلال أقل من شهر

خلي بالك.. واتساب يتوقف عن العمل بهذه الهواتف خلال أيام

علاوة سنوية وإلغاء استمارة 6.. 10 مفاجآت للموظفين بـ قانون العمل الجديد 

راجع حساباتك.. تعليق صادم من شوبير على تولي ميدو تدريب الإسماعيلي

الذكاء الاصطناعي ينقذ آلاف المرضى في بريطانيا من الإعاقة الدائمة| تفاصيل

عشوب عن عمليات تجميل أصالة وأحلام: ده تنكر زي أحمد زكي في السادات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشوب عن عمليات تجميل أصالة وأحلام: ده تنكر زي أحمد زكي في السادات

سوق المستعمل.. أسعار جيب شيروكي موديل 2015 فى مصر

امرأة في ذعر بعد جلوس "قاتل متسلسل شهير" بجانبها على الطائرة| شاهد

كانت بتجهز يتامى.. صدمة بسبب مقتل "أم المساكين" بدمنهور لسرقة ذهبها وأموالها

فيديو

عشوب عن عمليات تجميل أصالة وأحلام: ده تنكر زي أحمد زكي في السادات

بالصدفة.. سيدة تكتشف أن زوجها امرأة بعد 10 أشهر

جبر خاطرها.. تنفيذ عاجل لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن السيدة نوال ..شاهد

كوين ستايل | كل ما تريد معرفته عن زراعة الأسنان والتقويم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ