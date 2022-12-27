تايوان تتخذ قرارًا صعبًا وسط تصاعد التوترات مع الصين

قالت الرئيسة تساي إنج ون، اليوم الثلاثاء، إن تايوان تستعد لتمديد الخدمة العسكرية الإجبارية من أربعة أشهر إلى عام، واصفة هذه الخطوة بأنها “صعبة للغاية” ولكنها ضرورية، وسط التوترات المتزايدة بين تايبيه وبكين.

وفي حديثه بعد اجتماع مجلس الأمن القومي، صرحت زعيمة تايوان أنه من المتوقع أن يدخل التغيير حيز التنفيذ في عام 2024.

وبموجب الخطط، سيخضع المجندون لتدريب أكثر صرامة ، بما في ذلك النوع الذي تستخدمه القوات الأمريكية. كما سيتم إرشادهم حول كيفية تشغيل أسلحة أكثر قوة، بما في ذلك صواريخ ستينغر المضادة للطائرات.

وأشارت تساي إلى “التخويف والتهديدات الصينية ضد تايوان”، والتي “تزداد وضوحًا”.

وقالت إنه في ظل هذه الظروف، فإن النظام العسكري الحالي، بما في ذلك تدريب جنود الاحتياط، غير فعال.

وقالت تايوان يوم الاثنين إن أكثر من 70 طائرة عسكرية وطائرة استطلاع بدون طيار صينية، بالإضافة إلى سبع سفن بحرية ، رُصدت بالقرب من الجزيرة خلال الـ24 ساعة الماضية.