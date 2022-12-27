بسبب الحرب.. الكشف عن نفوذ هائل لمدير مكتب زيلينسكي في أوكرانيا

قالت صحيفة “أوكرانسكا برافدا”، اليوم الثلاثاء، إن أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، يتمتع بنفوذ هائل داخل أوكرانيا، حيث تمكن من إجراء مفاوضات دولية وتحديد سياسة العقوبات.

وقالت الصحيفة: "لا يمكن مقارنة تأثير مدير مكتب زيلينسكي، أندريه يرماك، بأي من أسلافه، لم يستطع أي أحد التعامل مع حجم المشاكل التي يتعامل معها يرماك الان".

واشارت الصحيفة إلى مجموعة المهام التي يؤديها يرماك، وهو أمر غير معتاد بالنسبة لمدير مكتب: فهو منخرط في مفاوضات دولية، والعقوبات، وتبادل أسرى الحرب، والاتصالات المنتظمة مع مستشار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، جيك سوليفان، السياسة الداخلية وتعيين الموظفين بالمناصب العليا في الهيئات الحكومية.

ونقلت الصحيفة الأوكرانية عن مصدرها قولها، "هل تعتقد أن دميترو كوليبا هو وزير الخارجية؟ رقم هاتف يرماك هو وزارة الخارجية".