قال النائب الأول للممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الثلاثاء، إن اقتراح كييف بعقد ما يسمى بـ”قمة السلام” وسط صراعها مع موسكو سيكون مستحيلاً إذا لم تتم دعوة روسيا.

وأشار بوليانسكي على “تليجرام”، إلي الفكرة طرحها وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا لعقد مثل هذا الحدث تحت رعاية الأمم المتحدة بحلول نهاية فبراير للاحتفال بالذكرى السنوية للعملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا. وقال مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه مستعد للتوسط في المحادثات، لكن فقط إذا وافقت جميع الأطراف على ذلك.

ومع ذلك، طالب كوليبا بأنه قبل السماح لموسكو بالانضمام إلى طاولة المفاوضات، يجب أن تواجه محكمة دولية وأن تتم محاكمتها على جرائم الحرب المزعومة.

ورفض بوليانسكي الادعاء الذي قدمته كييف بأن روسيا أصبحت عضوًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأمم المتحدة بشكل عام بشكل غير قانوني.

واستنكر مثل هذه التصريحات ووصفها بأنها هراء لا أحد ينتبه لها.

وكتب: “إذا حاولت الجمع بين هذين الخبرين، فإنهما متنافيان. ما هي قمة السلام التي يمكن أن تكون بدون روسيا؟، مضيفًا “مع ذلك، أنه ليس من الصعب تخيل حدوث مثل هذا الحدث بدون أوكرانيا”.

ووصف الدبلوماسي الروسي مثل هذا الاحتمال بأنه “سيناريو كابوس” للمسؤولين الأوكرانيين، الذين، من خلال قيادة مبادرات مثل قمة سلام بدون روسيا ، يجعلون مثل هذه النتيجة أكثر احتمالية.

واقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فكرة عقد “قمة سلام عالمية” في وقت سابق من هذا الشهر.

ووفقًا للزعيم الأوكراني، يجب التركيز على صيغة سلام من عشر نقاط وضعها. ويشمل ذلك استعادة وحدة أراضي أوكرانيا، وانسحاب القوات الروسية، وتبادل الأسرى “الكل مقابل الكل”، فضلاً عن محكمة لاتهامات كييف بالعدوان.