أسعار الذهب اليوم تواصل الانهيار.. والجرام يخسر 370 جنيها |تفاصيل

واصلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27-12-2022، التراجع، بعد أن شهدت ارتفاعات كبيرة وصل خلالها عيار 21 إلى 1920 جنيها.

وينشر موقع "صدى البلد"، سعر الذهب اليوم في مصر ضمن نشرته الخدمية التي تتضمن أيضا سعر الدولار والعملات مقابل الجنيه المصري، وأيضا سعر السلع.

سعر الذهب اليوم

وكانت أسعار الذهب قد شهدت ارتفاعات كبيرة منذ شهر تقريبا نتيجة المضاربات التي تحدث، إلا أن السوق عاود الاستقرار خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 3% خلال اجتماعه الخميس الماضي.

وخسر سعر الذهب نحو أكثر من 370 جنيها منذ أن بدء في التراجع.

سعر الذهب عيار 24

تراجع سعر الذهب اليوم عيار 24 الاعلى سعرا 1,771 للبيع و 1,806 للشراء

سعر الذهب عيار 22

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 22 قيمة بيع 1,624 شراء 1,655

أسعار الذهب اليوم عيار 24 بيع 1,771 شراء 1,806 سعر الذهب اليوم عيار 22 بيع 1,624 شراء 1,655 أسعار الذهب عيار 21 بيع 1,550 شراء 1,580 سعر الذهب اليوم عيار 18 بيع 1,329 شراء 1,354 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,033 شراء 1,053 أسعار الذهب عيار 12 بيع 886 شراء 903 سعر أونصة الذهب بيع 55,091 شراء 56,158 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 12,400 شراء 12,640 الكيلو بيع 1,771,429 شراء 1,805,714

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 21 الاكثر انتشارا 1,550 للبيع و 1,580 للشراء

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب اليوم الاحد عيار 18 سجل 1,329 للبيع 1,354 للشراء

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب البوم الاحد 27-12-2022 سجل 1,033 للبيع 1,053 للشراء

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 سحل بيع 886 شراء 903