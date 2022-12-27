أسعار الذهب اليوم تواصل الانهيار.. والجرام يخسر 370 جنيها |تفاصيل

واصلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27-12-2022، التراجع، بعد أن شهدت ارتفاعات كبيرة وصل خلالها عيار 21 إلى 1920 جنيها.
وينشر موقع "صدى البلد"، سعر الذهب اليوم في مصر ضمن نشرته الخدمية التي تتضمن أيضا سعر الدولار والعملات مقابل الجنيه المصري، وأيضا سعر السلع.
سعر الذهب اليوم
وكانت أسعار الذهب قد شهدت ارتفاعات كبيرة منذ شهر تقريبا نتيجة المضاربات التي تحدث، إلا أن السوق عاود الاستقرار خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 3% خلال اجتماعه الخميس الماضي.
وخسر سعر الذهب نحو أكثر من 370 جنيها منذ أن بدء في التراجع.
سعر الذهب عيار 24
تراجع سعر الذهب اليوم عيار 24 الاعلى سعرا 1,771 للبيع و 1,806 للشراء
سعر الذهب عيار 22
وسجل سعر الذهب اليوم عيار 22 قيمة بيع 1,624 شراء 1,655
|أسعار الذهب اليوم عيار 24
|بيع 1,771 شراء 1,806
|سعر الذهب اليوم عيار 22
|بيع 1,624 شراء 1,655
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 1,550 شراء 1,580
|سعر الذهب اليوم عيار 18
|بيع 1,329 شراء 1,354
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,033 شراء 1,053
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 886 شراء 903
|سعر أونصة الذهب
|بيع 55,091 شراء 56,158
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|بيع 12,400 شراء 12,640
|الكيلو
|بيع 1,771,429 شراء 1,805,714
سعر الذهب عيار 21
ووصل سعر الذهب اليوم عيار 21 الاكثر انتشارا 1,550 للبيع و 1,580 للشراء
سعر الذهب عيار 18
سعر الذهب اليوم الاحد عيار 18 سجل 1,329 للبيع 1,354 للشراء
سعر الذهب عيار 14
سعر الذهب البوم الاحد 27-12-2022 سجل 1,033 للبيع 1,053 للشراء
سعر الذهب عيار 12
سعر الذهب عيار 12 سحل بيع 886 شراء 903