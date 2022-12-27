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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم تواصل الانهيار.. والجرام يخسر 370 جنيها |تفاصيل

مشغولات ذهبية - صورة
مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية

واصلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27-12-2022، التراجع، بعد أن شهدت ارتفاعات كبيرة وصل خلالها عيار 21 إلى 1920 جنيها.

وينشر موقع "صدى البلد"، سعر الذهب اليوم في مصر ضمن نشرته الخدمية التي تتضمن أيضا سعر الدولار والعملات مقابل الجنيه المصري، وأيضا سعر السلع.

سعر الذهب اليوم

وكانت أسعار الذهب قد شهدت ارتفاعات كبيرة منذ شهر تقريبا نتيجة المضاربات التي تحدث، إلا أن السوق عاود الاستقرار خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 3% خلال اجتماعه الخميس الماضي.

وخسر سعر الذهب نحو أكثر من 370 جنيها منذ أن بدء في التراجع.

سعر الذهب عيار 24

تراجع سعر الذهب اليوم عيار 24  الاعلى سعرا 1,771 للبيع و 1,806 للشراء 

سعر الذهب عيار 22

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 22 قيمة بيع 1,624 شراء 1,655

أسعار الذهب اليوم عيار 24بيع 1,771 شراء 1,806
سعر الذهب اليوم عيار 22بيع 1,624 شراء 1,655
أسعار الذهب عيار 21بيع 1,550 شراء 1,580
سعر الذهب اليوم عيار 18بيع 1,329 شراء 1,354
أسعار الذهب  عيار 14بيع 1,033 شراء 1,053
أسعار الذهب  عيار 12بيع 886 شراء 903
سعر أونصة الذهب بيع 55,091 شراء 56,158
سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 12,400 شراء 12,640
الكيلوبيع 1,771,429 شراء 1,805,714

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 21 الاكثر انتشارا 1,550 للبيع و 1,580 للشراء 

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب اليوم الاحد عيار 18 سجل  1,329 للبيع 1,354 للشراء

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب البوم الاحد 27-12-2022 سجل 1,033 للبيع 1,053 للشراء

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 سحل بيع 886 شراء 903

 

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