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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عثر عليها داخل مخزن.. ضبط 1.5 مليون قرص أدوية مهربة في القليوبية

اقراص مخدرة
اقراص مخدرة

تمكنت مباحث التموين في القليوبية من ضبط مخزن لبيع وتداول الأدوية المهربة جمركيا وغير مصرح بتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مليون و٥٠٠ ألف قرص أدوية مختلف الأنواع وتم التحفظ على المضبوطات.

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تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث التموين يفيد ضبط مالك مخزن لبيع الأدوية بمحافظة القليوبية، لقيامه بالإعلان والترويح على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن بيع أدوية مجهولة المصدر ومهربة جمركيا وغير مسجلة بالجهات المختصة وغير صرح بتداولها، وتم ضبط كمية قدرها 1500000 قرص أدوية خاصة بعلاج بعض الأمراض دون مستندات مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مسجلة بالجهات المختصة.

وتحرر المحضر اللازم، ويجري العرض على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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