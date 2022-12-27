تشييع جنازة مدرس الفيوم بعد تخلصه من حياته بحبة سوس القمح ..شاهد

شيع المئات من أهالى محافظة الفيوم والمعلمين ، جثمان مدرس التربية الفنية بالتعليم الثانوي الذى أنهى حياته أمس بتناوله بعض حبوب سوس القمح السامة لمروره بأزمة نفسية حادة، متهما زوجته بأنها السبب الرئيسى وراء ذلك.

وخرجت الجنازة من مستشفى التأمين الصحى بمحافظة الفيوم، يحملون جثمان المدرس المتوفى إلى مقابر الأسرة، وتم أداء صلاة الجنازة على المتوفى بمسجد الإسراء، ثم تم حمله الى مثواه الأخير ودفنه بمقابر الأسرة .

كان اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الفيوم العام بوصول المدعو "أحمد رمضان ص"مدرس تربية فنية، ومقيم بنطاق ودائرة مركز شرطة الفيوم، مصابًا بحالة إعياء شديدة، وتم نقله لمعهد السموم، ولكنه توفى متأثرًا بإصابته، التي تبين حدوثها جراء تناوله قرص مبيد حشري ساما يُستخدم في حفظ حبوب الغلال.

ووثق المعلم لحظات انتهاء حياته في بث مباشرعبر صفحته الشخصية على"فيسبوك"، حيث كشف عن وجود بعض الخلافات مع زوجته تسببت فى عدم مقدرته على العيشة فحاول التخلص من حياته .

وخلال البث المباشر قال معلم التربية الفنية بإدارة شرق الفيوم التعليمية، إنه عانى نفسيًا من أحد الأشخاص في حياته وتدعى "هبه" وقام بالأحتساب عليها خلال الفيديو بقوله حسبنا الله ونعم الوكيل فيكى أنتى الوصلتينى لكدا ، وانه غير قادر على استكمال حياته، لكن أكثر ما يؤرقة هو حزنه الشديد على ترك اولاده ووالدته .

لم يفارق الحزن والأكتئاب معلم الفيوم طوال 15 عاما عاشها مع زوجته بحسب ما ادعاه في البث المباشر قائلا: “بصحى في نكد وبنام في نكد.. واللي أنا هعمله دلوقتى ليس ضعف أو قلة إيمان .. أنا مؤمن بقضاء ربنا وقدره”.

معلم الفيوم فكر كثيرا قبل أن يقدم على التخلص من حياته لاسيما بسبب أمه وأولاده، لكنه لم يكن بمقدوره استكمال حياته في ظل ما يعانيه من تعب نفسي وصحي سببته له زوجته هبة - بحسب ما قاله في بثه المباشر.

“كل يوم بعيش في نكد وأنام في نكد وأصحى في نكد”.. هكذا برر معلم الفيوم سبب إنهاء حياته ومعاناته النفسية بسبب زوجته.. مشيرا إلى أن “حبة سوس القمح السامة” ستخلصه من هذه المعاناة و"النكد" تماما.

في نهاية مأساوية لبثه المباشر وبعيون تذرف بالدموع ابتلع معلم الفيوم حبة سوس القمح القاتلة مرددا الشهادة وآيات من القرآن الكريم طالبا الغفران والعفو من الله والسماح من والدته وأولاده.

بداية الواقعة

تلقى اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم بالحادث .

تبين من تحريات المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث قسم شرطة أول الفيوم أن المعلم الذى تخلص من حياته يدعى أ. ر ويعمل معلم تربية فنية بالمدرسة الفنية الثانوية للفتيات بمدينة الفيوم ، وأنه أعلن بأنه سيتخلص من حياته بسبب وجود خلافات مع زوجته منذ 15 عاما ، وقرر وضع حد لخلافاته مع زوجته منذ 15 عاما، فقام بتناول حبة سوس القمح القاتلة، وقام بإعلان وتمثيل انتحاره بالبث المباشر على التواصل الاجتماعي.

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