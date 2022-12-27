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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيت ثقافة بلاط بالوادي الجديد يستعد لفعاليات قافلة "المسرح المتنقل"

يستعد بيت ثقافة بلاط في الوادي الجديد عن بدء فعاليات القافلة الثقافية والذي سيتم تنفيذه  بمركز ومدينة بلاط علي ارض مركز شباب بلاط يومي الجمعة والسبت القادمين.

وأكد ناصر توفيق مدير بيت ثقافة بلاط أنه سيتم  بدء الفعاليات  بالعديد من الفقرات في اليوم الاول  منها السلام الوطنـي، عرض فيلم وثائقي لإنجازات السيد الرئيس،  فقرات شعرية،  مسابقة للمواهب، عرض فني لفرقة سوهاج للفنون الشعبية.

وأوضح توفيق أن اليوم الثاني سيتم عرض ايضا  فيلم وثائقي لإنجازات السيد الرئيس،  فقرات شعرية،  مسابقة للمواهب، عرض فني لفرقة أسيوط للموسيقى العربية، وعرض فني لفرقة الخارجة للفنون الشعبية.

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ياتي ذلك  تحت رعاية الأستاذة الدكتـورة نيفيـن الكيلانـي وزيرة الثقافة والدكتـور اللــواء أ .ح محمـد الزملـوط محافظ الوادي الجديد  واشراف الفنان هشـام عطـوة _رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافـة ومدير المسرح المتنقل  وليد راشد.

 

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