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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المالية عن الإفراج عن البضائع بالموانيء: الغذاء والأدوية ومستلزمات الإنتاج أولوية

وزير المالية
وزير المالية

أكدت منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، أن  الحكومة المصرية تتكاتف من أجل سرعة الإفراج عن  البضائع من الموانئ والإفراج عن الأولويات .

 

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وقالت منى ناصر في مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"   الأدوية والغذاء ومستلزمات الانتاج أولوية قصوى في الإفراج عنهم من الموانيء ".

 

وأضافت منى ناصر:" نقوم  بإعداد تقارير عن أولويات خروج البضائع من الموانيء بناء على مدة الصلاحية ".

 

وتابعت منى ناصر :"    الحركة حاليا في مجهودات الإفراج عن البضائع في الموانيء افضل بكثير ".

 

وأكملت منى ناصر:"  خلال  الأسابيع القليلة المقبلة سيكون هناك انفراجة واضحة في ملف الإفراجات عن البضائع بالموانيء"، مضيفة:"  رئيس  الوزراء أكد  أنه سيتم الإعلان بشكل أسبوعي  عن البضائع التي تم الإفراج عنها من الموانيء".

 

 

المالية الجمارك البضائع الموانىء اخبار التوك شو

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