المالية عن الإفراج عن البضائع بالموانيء: الغذاء والأدوية ومستلزمات الإنتاج أولوية

أكدت منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، أن الحكومة المصرية تتكاتف من أجل سرعة الإفراج عن البضائع من الموانئ والإفراج عن الأولويات .

وقالت منى ناصر في مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" الأدوية والغذاء ومستلزمات الانتاج أولوية قصوى في الإفراج عنهم من الموانيء ".

وأضافت منى ناصر:" نقوم بإعداد تقارير عن أولويات خروج البضائع من الموانيء بناء على مدة الصلاحية ".

وتابعت منى ناصر :" الحركة حاليا في مجهودات الإفراج عن البضائع في الموانيء افضل بكثير ".

وأكملت منى ناصر:" خلال الأسابيع القليلة المقبلة سيكون هناك انفراجة واضحة في ملف الإفراجات عن البضائع بالموانيء"، مضيفة:" رئيس الوزراء أكد أنه سيتم الإعلان بشكل أسبوعي عن البضائع التي تم الإفراج عنها من الموانيء".