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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط المتهم بقتل صاحب محل مشغولات ذهبية عن طريق الخطأ بأسوان

طلق نارى - أرشيفية
طلق نارى - أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان من إلقاء القبض على المتهم بقتل صاحب محل لبيع المشغولات الذهبية برصاصة طائشة عن طريق الخطأ ليلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

 

وكان قد لقى صاحب محل مشغولات ذهبية مصرعه إثر إطلاق شخص أعيرة نارية احتفالًا بشراء شبكة العروس لتصيب طلقة طائشة صاحب محل الذهب، ويلقى مصرعه في الحال بمنطقة الصاغة بمركز إدفو شمال أسوان.

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أعيرة نارية

وتلقت الأجهزة المعنية إخطاراً من مأمور مركز شرطة إدفو يفيد بوفاة شاب في محل عمله لبيع المشغولات الذهبية بالمنطقة سالفة الذكر، إثر إطلاق أحد أقارب العروسين أعيرة نارية فرحاً لشراء "الشبكة" ليلفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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