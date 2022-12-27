محافظ أسوان: 22 مليار جنيه تكلفة المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنه يوجه الشكر لبرنامج على مسئوليتي، الذي يسلط الضوء على مبادرة حياة كريمة.



وأضاف أشرف عطية، في حوار عبر الفيديو كونفراس، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن مبادرة حياة كريمة في 39 قرية رئيسية وفرعية 280 تابعة للمحافظة.



وتابع محافظ أسوان، أن القرى بعد مبادرة حياة كريمة أصبحت جاذبة للمشروعات، لافتا إلى أن توصيل الغاز الطبيعي لـ 98% من قرى إدفو.



وأكمل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن 22 مليار جنيه تكلفة المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة في قرى ومراكز أسوان، متابعا أن أسوان من المحافظات الطولية وهناك مسافة كبيرة من المركز والأخر.

168 مدرسة تم رفع كفاءتها وتطويرها في المحافظة



وأكد محافظ أسوان، أن الرئيس السيسي وجه بإدخال محافظة أسوان ودراو لحياة كريمة، مشيرا إلى أن 168 مدرسة تم رفع كفاءتها وتطويرها في المحافظة.

