عاجل
أخبار التعليم.. التعليم العالي: مصر تحتل المرتبة 35 عالميا في الإنفاق على البحث والتطوير.. تحرك عاجل من التعليم بشأن تطوير مناهج المرحلة الإعدادية.. تفاصيل بالقانون.. كيف يتم التعامل حال هروب المريض النفسي من المصحة فتاوى تشغل الأذهان.. حكم إرضاع الطفل من المرأة الحامل.. والتفات الأم لصغيرها في الصلاة خوفا عليه.. وحكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك؟ دار الإفتاء تجيب أخبار الفن.. لحظة انفعال كاظم الساهر على المسرح بسبب معجبة.. تفاصيل حفل المطرب النقاش ليلة رأس السنة حمار ضال يعقر طفلا ويصيبه بالخارجة في الوادي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ أسوان: 22 مليار جنيه تكلفة المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة

اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنه يوجه الشكر لبرنامج على مسئوليتي، الذي يسلط الضوء على مبادرة حياة كريمة.

txt

محافظ أسوان: تطبيق مبدأ الثواب والعقاب ومنع سير عربات التروسيكل بالشوارع الرئيسية


وأضاف أشرف عطية، في حوار عبر الفيديو كونفراس، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن مبادرة حياة كريمة في 39 قرية رئيسية وفرعية 280 تابعة للمحافظة.


وتابع محافظ أسوان، أن القرى بعد مبادرة حياة كريمة أصبحت جاذبة للمشروعات، لافتا إلى أن توصيل الغاز الطبيعي لـ 98% من قرى إدفو.


وأكمل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن 22 مليار جنيه تكلفة المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة في قرى ومراكز أسوان، متابعا أن أسوان من المحافظات الطولية وهناك مسافة كبيرة من المركز والأخر.

 

168 مدرسة تم رفع كفاءتها وتطويرها في المحافظة


وأكد محافظ أسوان، أن الرئيس السيسي وجه بإدخال محافظة أسوان ودراو لحياة كريمة، مشيرا إلى أن 168 مدرسة تم رفع كفاءتها وتطويرها في المحافظة.
 

حياة كريمة محافظ أسوان أشرف الدودي أحمد موسى برنامج على مسئوليتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| القايمة سقطت بالفعل.. وهذا ما يفعله العرسان عند التقدم للزواج

المصائب تتوالى.. صدمة قوية من كولر لـ كهربا داخل الأهلي

اختار الأهلي.. الكاف يصدم الزمالك ويستبعده من دوري السوبر الإفريقي

أول رد فعل من الأهلي على تجديد إيقاف محمود كهربا.. تفاصيل

الذهب يفقد 640 جنيهاً.. وعيار 21 يحقق أدنى سعر منذ شهر

أسعار الذهب اليوم تواصل الانهيار.. والجرام يخسر 370 جنيها |تفاصيل

الكلاب طاردتها .. مصرع طبيبة بسكتة قلبية في حدائق الأهرام

التحضير لجنازة الأسطورة بيليه| آخر كلماته الوداعية.. وهذا ما تفعله أسرته

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يوجه بسرعة تنفيذ المشروعات الجارية بحى اللوتس

ترشيحاتنا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 28 ديسمبر .. سداد الديون ومولود جديد ومصادر دخل لهؤلاء في نهاية 2022

مفاجأة من 3 إيميلات.. كهربا يعود للعب مع الأهلي 12 يناير وضربة جديدة للزمالك

مانشستر يونايتد يكتسح نوتنجهام فورست بثلاثية في الدوري الإنجليزي

سرقة .. بيان مهم من بنك روسيا بشأن الأصول المجمدة

الاعتزال| ضربة موجعة جديدة لـ كهربا.. خبير لوائح يكشف التفاصيل

ترجمة الخطاب بشكل خاطئ.. محامي كهربا يصدم الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة| القايمة سقطت بالفعل.. وهذا ما يفعله العرسان عند التقدم للزواج

نفعلها يوميا| احترس.. 9 عادات تدمر المناعة

أنا مش شحات.. طرد كفيف من كلية الهندسة رغم ابتكاره معجزة.. شاهد

بدون عمليات جراحية..طرق طبيعية لتنشيط المبايض لدى النساء

فيديو

كلفتهم 1800 جنيه.. حكاية أول عروسين اعتمدا على شبكة فضة| شاهد

تعديل مناهج المرحلة الإعدادية وصدمة لأهالي طلبة الثانوية

آخر موعد لإضافة المواليد على بطاقة التموين وهذه هي الشروط

«اتجوزت وأنا صغيرة وعشت أزمة نفسية».. حنان تكشف أسرارًا من حياتها "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ