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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| أمانة منطقة نجران تطرح 12 فرصة استثمارية

أمانة منطقة نجران
أمانة منطقة نجران

طرحت أمانة منطقة نجران السعودية ممثلة في بلدية الوديعة 12 فرصة استثمارية في مواقع متعددة داخل منطقة نجران ، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص". 


وبحسب تقرير عبر وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، فتتضمن الفرص المطروحة داخل منطقة نجران إنشاء وتشغيل وصيانة 11 موقعاً تشتمل على أنشطة تجارية، ومحلات تجارية ومبنى سكني تجاري, إضافة إلى إنشاء وتشغيل وصيانة ملعب كرة قدم قائم. 

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ودعت الأمانة بحسب التقرير، المستثمرين الراغبين بالتنافس إلى الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص". 

الذهب في السعودية 

 وعلى صعيد آخر، أعلنت  الشعبة العامة للذهب و المجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية اتمام أول شحنة تصديرية لـ مشغولات ذهبية مصرية للأسواق السعودية معفاة من رسم التثمين.

قال هاني ميلاد رئيس  الشعبة العامة للذهب و المجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن شحنة المشغولات الذهبية التي سيتم تصديرها هي من عيار21 وسيتم تصديرها للأسواق السعودية وكان قد تم الاتفاق علي تصديرها خلال فعاليات المعرض الدولي للذهب والمجوهرات " نبيو ".

الذهب

وارتفع أسعار الذهب في السعودية اليوم الاربعاء 28-12-2022، متأثرا بارتفاع سعر الذهب عالميا، وينشر موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب في السعودية اليوم الاربعاء 27 ديسمبر 2022 بعد تصدير ، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الذهب اليوم 

وارتفع سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 28-12-2022، وسجل سعر الذهب في السعودية عيار 24 قيمة 219.33 ريال مقارنة بـ 217.58 ريال سعودي.  ريال سعودي بداية تعاملات أمس

سعر الذهب اليوم عيار 22

وسجل سعر الذهب في السعودي عيار 22 نحو 201.05 ريال سعودي

سعر الذهب اليوم عيار 21

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 21 والذي صدرت مصر منه اول شحنة للسعودية معفاه من الرسوم 191.91 ريال سعويد مقارنة بـ 190.38 أمس

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24219.33 ريال$58.34
سعر الذهب عيار 22201.05 ريال$53.48
اسعار الذهب عيار 21191.91 ريال$51.05
اسعار الذهب عيار 18164.50 ريال$43.76
سعر الذهب عيار 14127.94 ريال$34.03
سعر الذهب عيار 12109.66 ريال$29.17
اسعار أوقية الذهب6,821 ريال$1,814
اسعار جنيه الذهب1,535 ريال$408.40
اسعار كيلو الذهب219,326 ريال$58,341
 

سعر الذهب اليوم عيار 18

ارتفع سعر الذهب في السعودية عيار 18 نحو 164.50 ريال سعودي

سعر الذهب اليوم عيار 14

وسجل سعر الذهب في السعودية اليوم عيار 14 قيم 127.94 ريال سعودي

سعر الجنيه الذهب اليوم

ارتفع سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم الاربعاء مسجلا 1.535 ريال

منطقة نجران أمانة منطقة نجران نجران السعودية فرص بوابة الاستثمار البلدي

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