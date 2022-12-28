حملة إزالات مكبرة بالقرنة غرب الأقصر

شن مركز القرنة غرب الأقصر برئاسة اللواء أحمد جمال الدين رئيس المركز، حملة مكبرة لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة.



أسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة علي مساحة 600 متر مربع أراضي أملاك الدولة بالطريق الصحراوي الغربي، والتعديات عبارة عن عدد اثنين منزل بالطوب الأبيض، وتم مصادرة الطوب والأسمنت الموجود بالموقع واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.



شارك في الحملة كل من مصطفي جبريل، وحجازي النحاس، نائبا رئيس المركز، والمهندس عبدالسلام الشاطر من الادارة العامة للنظافة والتجميل، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الهندسية.

ياتى ذلك في اطار جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر لتنفيذ أعمال إزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة بتوجيهات من المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر