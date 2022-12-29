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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: سنناقش مشروع قانون المسئولية الطبية خلال الاجتماعات القادمة

النائب مكرم رضوان
النائب مكرم رضوان ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان

قال النائب مكرم رضوان ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن لجنة الصحة بالبرلمان من المقرر أن تناقش مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بالبرلمان خلال الإجتماعات القادمة.

وأشار رضوان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ان إصدار قانون المسئولية الطبية سيكون مهم جدا بالنسبة للحفاظ على حقوق الطبيب والمريض.

ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى عقد جلسته العامة يوم الإثنين المقبل الموافق 2 يناير 2023.

جاء ذلك بعدما انتهى السيد القصير وزير الزراعة من الرد على طلبات الإحاطة والاسئلة المقدمة من الأعضاء والتي تم استعراضها خلال الجلسة العامة الماضية.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الزراعة في الدولة المصرية قد شهد نهضه ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الـ 8 سنوات الماضية وقد تمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي وكذلك التوجيه الدائم بضرورة تبني أن تكون محاور على التوسع الرأسي والأفقي هي لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.

لجنة الصحة بالبرلمان رئيس لجنة الصحة بالبرلمان مشروع قانون المسئولية الطبية الطبيب المريض

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