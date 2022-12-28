وزير الخارجية السعودي : نسعى بكل جهودنا لحل الأزمة الروسية الأوكرانية

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية السعودية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية “ واس” فقد جرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.



كما بحث الوزيران، آخر التطورات المتعلقة بالأزمة في أوكرانيا.

وأكّد على مواصلة بذل المملكة كافة الجهود بين كل الأطراف، ودعمها للجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة سياسيًا.