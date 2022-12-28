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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية السعودي : نسعى بكل جهودنا لحل الأزمة الروسية الأوكرانية

وزير خارجية السعودية
وزير خارجية السعودية

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية السعودية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف.


وبحسب وكالة الأنباء السعودية “ واس” فقد جرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.


كما بحث الوزيران، آخر التطورات المتعلقة بالأزمة في أوكرانيا. 

وأكّد على مواصلة بذل المملكة كافة الجهود بين كل الأطراف، ودعمها للجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة سياسيًا.

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