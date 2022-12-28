خليجي 25" واستعدادات رأس السنة.. تتصدر عناوين الصحف العراقية

استعدادات مكثفة بدأتها شوارع العراق للاحتفالات برأس السنة، وتحديدًا شارع المتنبي أحد أكبر شوارع العاصمة، للاحتفال بالعام الجديد، وبحسب هبة التميمي، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من بغداد، فإن هناك نحو أربع ساحات وأكثر من ذلك لاستقبال العام الجديد.

وأوضحت "التميمي"، أن شارع المتنبي يعد واحدًا من الشوارع الثقافية بامتياز للشارع العراقي، إذ يجتمع فيه المثقفون للاحتفال بالعام الجديد، إذ تشيد الاحتفالات بطول الشارع.

ذكرت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن الصحف العراقية، اليوم، تصدرت عناوينها بطولة مشجعي 25، إذ تفتتح بيوت أهالي البصرة منازلهم لمشجعي البطولة، في حين قال محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراقي، إن تلك البطولة ستكون متاحة لكل القنوات، وإن النقل سيكون بالمجان من داخل البصرة للملاعب وستكون هناك تخفيضات في النقل الخاص.

ارتفاع أسعار صرف الدولار

وأضافت أن الصحف ركزت كذلك على ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، إذ صعد لـ160 ألف دينار لفئة 100 دولار، مشيرة إلى أن البنك المركزي قال بهذا الشأن إن الارتفاع نتج عن ضغوطات مؤقتة تتعلق بعوامل داخلية وخارجية.