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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في روسيا .. اجتماع بين وزراء دفاع تركيا وسوريا

سوريا تركيا
سوريا تركيا

وصل وزير دفاع تركيا  خلوصي أكار ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، لإجراء محادثات مع مسؤولين روس ومسؤولين سوريين .


وقالت وزارة دفاع تركيا  في بيان لها إن الاجتماع ضم وزير دفاع سوريا علي عباس ورئيس المخابرات ونظرائهم الروس.

وأضافت أن الاجتماع التركي الروسي السوري في موسكو ناقش الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين ومكافحة جميع "التنظيمات الإرهابية" في سوريا.

وقال البيان إن اللقاء الذي "عقد في أجواء بناءة" أكد على استمرار الاجتماعات الثلاثية من أجل "ضمان الاستقرار والحفاظ عليه في سوريا والمنطقة".

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