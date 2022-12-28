محافظ الجيزة يزور مصابي التدافع بمدرسة الشهيد أحمد جمال بالعمرانية

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بزيارة لمستشفيات أم المصريين والهرم للإطمئنان على الحالة الصحية للطالبات من مصابى حادث التدافع الذى وقع بمدرسة الشهيد أحمد جمال بحى العمرانية اليوم والذى أسفر عن إصابة ٧ طالبات تم نقلهن لمستشفى أم المصريين لتشخيص حالاتهن وتلقيهن العلاج اللازم.

وأطمأن محافظ الجيزة على حالة الطالبات ايه هاني ونورا علي واللاتي تخضعان للمتابعه الصحية بمستشفيات أم المصريين والهرم بعد خروج ال٥ حالات الاخري لتحسن حالتهم الصحية .

حيث وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة ومديرا المستشفيات بالمتابعة الدورية للحاله الصحية للطالبتان وتوفير الرعاية الصحية اللازمه لهم لحين تمام شفائهم وعودتهم الي منازلهم.

كما تفقد محافظ الجيزة عدد من أقسام مستشفي أم المصريين لمتابعه سير العمل وتلقى المترددين لخدمات الرعاية الصحية ووجه بإتخاذ مايلزم من إجراءات لتوفير أقصى رعاية صحية للمرضى من المواطنين.

رافق المحافظ خلال زيارته السادة محمد نور السكرتير العام المساعد ووكيل مديرية الشئون الصحية بالجيزة ورؤساء أحياء جنوب الجيزة والطالبية و الهرم ومدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى.

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