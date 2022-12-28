عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العاهل الأردني يحذر من اشتعال انتفاضة فلسطينية ثالثة

صدى البلد

حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من اشتعال انتفاضة فلسطينية ثالثة، مشيرا إلى أن عواقبها لن يستفيد منها الفلسطينيون أو الإسرائيليون.

وقال في مقابلة خاصة مع تلفزيون "سي إن إن" الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن القدس مدينة يجب أن تجمعنا جميعا إلا أنها تستخدم من قبل المتطرفين بكافة الأطراف لخلق الصراع والعنف.

وحول ما إذا كان استمرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في السلطة يعد كابوسا للأردن، قال الملك إنه "يحق للإسرائيليين اختيار من يريدون لقيادتهم وعلينا النظر للصورة الأشمل ومستعدون للمضي قدما وسنعمل مع كل أحد وأي أحد طالما يمكننا تقريب الناس سويا".

وحول مشروع الأردن لتطوير موقع تعميد السيد المسيح قال الملك إن الموقع مدرج على قائمة اليونسكو للمواقع الأثرية ويجب حمايته والحفاظ عليه لقرون مقبلة وبشكل يمكن الفخر به لمئات السنوات، مؤكدا أهمية الموقع للأردن وأنه سيكون شاملا إذ أن 15 بالمئة من زواره من المسلمين.

كما أردف أنه سيمثل فرصة لكسر الحواجز وإظهار فخرنا بالتاريخ المسيحي للمنطقة والعلاقة بين الإسلام والمسيحية.

كما أكد الملك عبد الله الثاني أن دولة الأردن طالما كانت ملجأ للمسيحيين الأوائل الباحثين عن الأمن والأمان، واعتنت مؤخرا بالمسيحيين العراقيين والسوريين في أعقاب أفعال تنظيم "داعش" الأخيرة في البلدين، ومؤكدا على أن وجود المسيحيين في المنطقة هو جزء من تاريخها وحاضرها ومستقبلها.
 

العاهل الأردني رئيس الوزراء الإسرائيلي الإسلام والمسيحية الأردن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دفاتر الزواج والطلاق اتسحبت منه| مأذون "اتجوزو بسرعة" في قبضة العدالة بهذه التهمة.. القصة الكاملة

بلطجة وكارثة.. مرتضى منصور يعلن التعدي على لاعبي الزمالك داخل النادي الأهلي

تحذير من هبة قطب: مشروب موجود بكل البيوت يهدد خصوبة الرجال

كهربا يزف بشرى لعشاق الأهلي بعد قرار تجديد إيقافه

الجمهور شاف اللي محدش يتخيله .. مفاجأة في فيديو شيرين في الملهى الليلي

كله هري.. عزة مصطفى تنفعل على الهواء بسبب قيمة المدفوع لصندوق الزواج

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 28-12-2022

بلم 5 جنيه عشان آكل .. وفاء مكي تروي مأساة حياتها بكلمات حزينة

ترشيحاتنا

أحمد موسى يكشف مفاجأة عن آخر حلقة بـ 2022 وأول ظهور فى 2023

شاهد رد الرئيس السيسي بعد طلب شاب من ذوي الهمم اللعب بالأهلي

لأول مرة.. أسير أوكراني يكشف أسرار قوات كييف وتكتيكاتهم في الحرب

هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

أحمد موسى: لا يوجد ضغوط أمريكية على مصر بأي ملف

محمد بسام رجل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا فى الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حماهم من شرور أنفسهم | ياسمين الخطيب توجه رسالة لـ الرئيس السيسي

حالة نادرة وبلاش تاكلوه | صفار بيض أحمر يثير دهشة رواد السوشيال

بعد رقص الملهى الليلي وظهورها الأخير.. 5 صور وضعت شيرين في مأزق

فستان من الدهب يثير الجدل على السوشيال ميديا.. سعره خرافي

فيديو

شدت شعرها على الهواء.. تفاصيل خناقة مايا دياب والمذيعة شيرين عرفة.. فيديو جراف

لماذا غضب كاظم الساهر من "حافية القدمين" في دبي؟.. شاهد فيديو

هضرب عن الطعام| وفاء مكي تنهار: عايزة أشتغل مش لاقية أصرف على أبني

خطر جديد يهدد العالم.. مرض يقضي على معظم ضحاياه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ