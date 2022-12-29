شهيد الواجب.. وفاة رئيس قسم الجراحة بمستشفى قويسنا أثناء تحضيره مريض لعملية

توفي الطبيب وسيم نسيم دكتور الجراحة ورئيس قسم الجراحة السابق بمستشفي قويسنا المركزي أثناء تأدية عمله وتحضير مريض لإجراء العملية.

وفوجئ الأطباء بسقوط الطبيب أثناء عمله وحاولوا إنعاشه إلا أن أزمة قلبية مفاجئة كانت وراء وفاته.

وسادت حالة من الحزن بين أبناء المستشفى حيث قام العشرات بنعي الطبيب الراحل الذي سقط أثناء تأدية عمله حيث وصفوه بالخلوق وحسن السمعة وكان يحترم الكبير والصغير وكان معروف بسمعته الطيبة بين الجميع.

وأصدرت مستشفي قويسنا بيان تنعي فيه الطبيب الراحل " شهيد الواجب ، تنعي اسرة مستشفي قويسنا المركزي بخالص الحزن الدكتور وسيم سمير نسيم رئيس قسم الجراحة السابق و الذي وافته المنية منذ و هو يؤدي عمله بمستشفى قويسنا المركزى و تجهيزه لحالة طوارئ بالمستشفى ، خالص عزائنا لاسرة الفقيد و خالص عزائنا لاخوه الفاضل الدكتور وجدي سمير نسيم رئيس قسم الأطفال بالمستشفى ".

كما أصدرت نقابة أطباء المنوفية بيان تنعي فيه الطبيب كالاتي " ينعي مجلس نقابة أطباء المنوفية وفاة الدكتور وسيم سمير نسيم استشاري الجراحة بمستشفى قويسنا المركزي و الذي توفي أثناء تأدية عمله بالمستشفى خالص العزاء لأسرة مستشفى قويسنا المركزي و لأهل و محبي الفقيد ".

فيما أكد نجل الطبيب الراحل، انه سيتم إقامة صلاة الجنازة الساعة ١٢ ظهراً بكنيسة الشهيد مارجرجس ابنهس والعزاء بعد الصلاة حتى الساعة ٣ ظهراً بالكنيسة وأيضاً العزاء فى كنيسة الشهيد مارجرجس قويسنا الساعة الخامسة " .