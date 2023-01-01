الشائعات وآثارها على المجتمع بثقافة حاجر العديسات في الأقصر

أقام قصر ثقافة حاجر العديسات ضمن الأنشطة المتعددة التى تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بفرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى، محاضرة بعنوان "الشائعات وآثارها على المجتمع".

أوضح وليد الضوي أن لها أثرا كبيرا على الفرد والمجتمع، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "دور الثقافة في تنمية المجتمع" تحدث عبدالعاطي علي عن العلاقة بين الثقافة والتنمية الاجتماعية وتعريف الثقافة ومكوناتها وطبقات ومستويات الثقافة ودورها فى أحداث تنمية اجتماعية، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة فنية بعنوان "تابلوه من الكانسون" تنفيذ صفاء حسن قرشي، ونفذت ورشة فنية بعنوان "شخصية من مصر ٦" تنفيذ هبة محمد.

عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى محاضرة بعنوان"دور العلم فى تقدم الأمم" أوضح محمد حنفى تعريف العلم وفروعه وأهدافه والنتائج المترتبة على إهتمام الأمم بالعلم، بجانب ذلك عقدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان" كيف نصلح بيوتنا" قال بدوي عبدالعظيم هناك نصائح عديدة لإصلاح البيوت الإكثار من ذكر الله تعالى وقراءة القرآن الكريم في المنزل وخاصة سورة البقرة والسلام علي أهل البيت والرفق بهم والملاحظة والرعاية لأهل المنزل وحسن أختيار الزوجة وعدم نشر ما يدور داخل الأسرة وعدم النزاع بين الأولاد.

أقام قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر ناجي فؤاد ألقى قصيدتى "يتيم أنا، وطني الحبيب"، بجانب ذلك أقام القصر مسابقة ثقافية اختبر معلوماتك لرواد المكتبة أدارته فاطمة ماهر، كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة دورى ثقافي للأطفال أسئلة فى المعلومات العامة أداره عادل محمد، بينما أعد قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة قراءة قصة" الصياد المسكين والمارد اللعين" تأليف يعقوب الشاروني أداء صوتي نجوي جمعة، كما نفذ قصر ثقافة الطفل ورشة فنون تشكيلية عمل"شجرة الكريسماس بالصلصال" نفذتها شيماء عبدالواجد، وكذلك نفذت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات بحرى ورشة فنون تشكيلية صلصال تنفيذ أروى أحمد الصاوى ونور حسين.