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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد خلاف 5 سنوات.. قصة الصلح بين أصالة وإليسا في السعودية

أصالة واليسا
أصالة واليسا

أثار لقاء المطربتين أصالة واليسا فى حفل تريو نايت الذي جمع 12 نجما من نجوم الطرب العربي بالعاصمة السعودية الرياض ليلة رأس السنة الميلادية حالة من الجدل الواسع حيث شهد صلحاً بينهما بعد خلاف دام 5 سنوات. 

وعلقت كل من أصالة و اليسا على وصلة العناق التى جمعت بينهما فى كواليس الحفل وذلك خلال لقائهما على قناة  LBC اللبنانية حيث قالت إليسا : “كانت مزعلاني شوية وبما أن انهارده رأس السنة فالمسامح كريم” بينما ردت أصالة: أنا بعتذر لـ هذه البنت، إليسا حبيبتي وأنا وهي شبه بعض.

قصة خلاف أصالة اليسا 

ويرجع خلاف أصالة واليسا الى عام 2018 حيث قامت اليسا بكتابة تعليق عبر حسابها على تويتر : "دول بيتكملوا عليك.. معلش أصلهم ميعرفوش يتكملوا معايا، وكانت توجه إليسا رسالة شديدة اللهجة إلى اعدائها.

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أصالة واليسا 

وهو الأمر الذى أثار غضب أصالة والتى قررت ان ترد بقوة على اليسا : “حبيته” وهو الأمر الذى اعتبره البعض نوعا من السخرية على تعليق اليسا. 

ويأتى أزمة أخرى بين أصالة واليسا أثناء مشاركة المطربة اللبنانية فى برنامج المواهب The Voice، قالت فيها: محتاجين نعلو بالذائقة الفنية، لنتلمس أطراف مشاعرنا التي دهست في زحمة برامج المواهب، دمرت ما تبقي لنا من محاولات ارتقاء، أكيد فيه أصوات فخمة بس فينهم؟ وكفاية نرضى بالقليل و its okay، كان رد إليسا وقتها على الأمر، وهو الذي أثبت حينها أن هناك خلافات يجمع بين إليسا وأصالة. 

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بعد خلاف 5 سنوات.. قصة الصلح بين أصالة وإليسا في السعودية

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