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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبرزها زيادة الحد الأدنى للأجور.. جهود الدولة في تمديد مظلة الحماية الاجتماعية

صدى البلد

استعرضت قناة "إكسترا نيوز"، في تقرير لها، جهود الدولة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي، في تمديد مظلة الحماية الاجتماعية، من خلال برنامج تكافل وكرامة.

وجاء في التقرير، أنه تمت زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بـ 50.2٪ خلال 2021-2022، إضافة إلى زيادة 4 أضعاف في الدعم النقدي بعد تنفيذ برنامج تكافل وكرامة.

البطاقة التموينية

كما تم تخصيص 180 مليار جنيه كمخصصات مالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، و96.8 مليار جنيه قيمة دعم السلع التموينية في 2021-2022، وزيادة قيمة دعم إسكان محدودي الدخل أكثر من 67 ضعفا.

وفي ما يتعلق بالتموين والخبز، فتم رفع المخصص للفرد على البطاقة التموينية إلى 50 جنيها في عام 2022، وصرف دعم استثنائي من سبتمبر 2022 حتى يونيو 2023.

ووصل عدد المستفيدين من منظومة الخبز إلى 70.9، والمستفيدين من منظومة التموين وصلوا إلى 62.8، أما فيما يتعلق بالدعم النقدي، فتستفيد 5.2 مليون أسرة من برنامج الدعم النقدي، حيث زاد الحد الأدنى للمعاشات أكثر من ضعفين في 2022.

وتم زيادة الحد الأدنى للأجور لنحو 3 أضعاف في نوفمبر 2022، و50.5 مليار جنيه تكلفة صرف علاوة شهرية استثنائية.

التضامن مصر وزارة التضامن التضامن الاجتماعي كرامة الدعم النقدي

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