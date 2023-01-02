مجدي عبد الغني: بيراميدز بيدفع مليون وربع لتحكيم أجنبي وهيتغلب من الأهلي

أعرب الإعلامي مجدي عبد الغني عن اندهاشه من سداد نادي بيراميدز 50 الف دولار من اجل استقدام طاقم حكام اجانبي لإدارة مباراته أمام الأهلي.

وعلق عبد الغني خلال تقديم برنامجه "ملعب البلدوزر" عبر شاشة "الشمس" قائلا: "لماذا يدفع نادي بيراميدز ما يقرب من مليون و250 الف جنيه نظير استقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة مباراة في الدورى بثلاث نقاط بغض النظر عن ان طرفها الأهلي".

اضاف عبد الغني قائلا: "بيراميدز بيدفع في فلوس غريبة وبنسبة 90% هيتغلب من الأهلي، مثلما خسر من الداخلية وبدون وجود أخطاء تحكيمية".

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز ويديرها الحكم البولندي شيمون مارتشينياك ويعاونه كل من رادوسلاف سييكا وكوبسيك بينما حكم رابع محمد معروف وحكم الفيديو توماس موسيال ويعاونه توماس ماكيناك.

وكان مارتشينياك هو من أدار مباراة الأرجنتين وفرنسا فى نهائى كأس العالم الأخير.