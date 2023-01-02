المواطنون في الملاجئ.. انقطاع الكهرباء عن العاصمة الأوكرانية كييف جراء القصف الروسي

أعلن رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، اليوم الاثنين، انقطاع الكهرباء عن العاصمة الأوكرانية، بسبب القصف الروسي الذي استهدف منشآت البنية التحتية للطاقة في المدينة.

وقال كليتشكو عبر حسابه على تطبيق “تليجرام” إن منشآت البنية التحتية للطاقة تعرضت لأضرار جراء هجمات على العاصمة الأوكرانية كييف خلال الليل، الأمر الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي والتدفئة.

ودعا المسؤولين الأوكران المواطنين إلى البقاء في حالة تأهب وأن يلتزموا الملاجئ.

وأضاف كليتش أنه في حوالى الساعة 1:20 فجرًا تم ُقل مصاب يبلغ 19 عامًا إلى المستشفى في منطقة ديسنيانسكي بالعاصمة بعد أن سقط حطام طائرة مسيرة على طريق هناك وألحق أضرارا بأحد المباني.

بدوره، قال أوليكسي كوليبا، مسؤول الإدارة العسكريّة الإقليميّة، إنّ الهجوم الجوّي استدعى تفعيل نظام الدفاع الجوّي لمنطقة كييف.

وأضاف أن الخطر مستمر في منطقة كييف، قوّاتنا تعمل على صد الأهداف. لابد من التزام الهدوء والبقاء في الملاجئ إلى حين توقّف الإنذار.