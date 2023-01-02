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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الصحة يكشف معلومات مهمة عن متحور كورونا الجديد

وزير الصحة
وزير الصحة

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان ، عن الوضع الحالي لمتحور فيروس كورونا الجديد داخل مصر، قائلاً: «الوضع الصحي مستقر ولم يتم رصد حالات مصابة بفيروس كورونا ، والحالات التي يتم متابعتها بشكل منزلي» . 

وأضاف وزير الصحة والسكان ، أنه  لم يتم رصد أي حالات تحتاج إلى العناية المركزة أو حدوث حالات وفاة بسبب المتحور المتواجد في بعض الدول والذي يتميز بسرعة الانتشار لكنه بسيط ولا يوجد له آثار تسبب القلق، موضحا أنه متحور فرعي وأعراضه تكون كالتالي:- 

  • رشـح
  • ارتفاع درجة الحرارة
  • تكسير في العظام

وقال الدكتور خالد عبدالغفار إن  الأعراض تنتهي خلال مدة من 4 إلى 5 أيام ولا تسبب دخول المستشفى
ولا تتسبب في حدوث حالات وفيات، مشيرا إلى أن الوقاية من الأمراض تتطلب ارتداء الكمامة للحفاظ على صحتك وصحة الآخرين.

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