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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

رونالدو وميسي وجها لوجه في الدوري السعودي.. هل يفعلها الهلال؟

رونالدو وميسي
رونالدو وميسي

هل نرى ميسي في الدوري السعودي؟ أثار هذا التساؤل جدل العديد من محبي كرة القدم حول العالم بعد تردد أنباء عن اتجاه نادي الهلال السعودي للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان.

زادت حيرة الجماهير بعد تداول صورة من متجر نادي الهلال السعودي لتيشيرت الفريق وعليه اسم ميسي، حيث تم التأكد من صحة الصورة، لكن تبين فيما بعد أنه لا علاقة لمتجر النادي بالقميص.

وتبين أن القميص المتداول يرجع إلى مشّجع يحلم بضم ميسي للهلال لمواجهة رونالدو في النصر، حيث طبع على التيشرت اسم ميسي ووضعها في المتجر وأخد صورة لها.

صفقة كريستيانو رونالدو

أثار انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي اهتماما عالميا غير تقليدي بالدوري السعودي، حيث بدأت صحف رياضية كبرى بالبحث عن تاريخ نادي النصر وموقعه الحالي، وقدرته على المنافسة مستقبلاً في السعودية وآسيا.

وأعلن نادى النصر السعودي، مساء الجمعة الماضية، تعاقده مع النجم البرتغالي، بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم، فى صفقة انتقال حر، حتى 2025، بعد أن فسخ عقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.

ووفقا للتقارير المتداولة، فإن كريستيانو رونالدو وافق على صفقة مدتها موسمين ونصف الموسم مقابل 200 مليون يورو في الموسم الواحد بالإضافة إلى الحوافز حتي 2025.

هل يتعاقد الهلال مع ميسي؟

أثار انتقال رونالدو للنصر السعودي، المنافسة التقليدية مع جاره في مدينة الرياض الهلال المعروف باسم «الزعيم»، كونه أكثر الفرق ألقاباً ببطولة الدوري السعودية، وأصبح مؤخراً زعيم آسيا.

ووفقا لتقارير الصحف العربية، فإن الهلال سيرد على صفقة غريمه «العالمية» بصفقة أكثر دوياً، لكن يجب تأخير الرد إلى الصيف المقبل كون «الزعيم» ممنوعاً من التعاقدات من قبل الاتحاد الدولي «فيفا».

وكان الهلال المرشح الأول لضم رونالدو بدعم حكومي، لكن إيقافه عن التعاقدات جعل الخيار يتحول إلى النصر.

وأكدت التقارير الصحفية، أن الهلال بدأ بالفعل بجس نبض أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي للعب في صفوفه، وتحقيق أكبر ضربة في تاريخ سوق الانتقالات، لا سيما أن المبلغ المدفوع نظير بطل كأس العالم سيتجاوز بالتأكيد 200 مليون يورو سنوياً، وهو المبلغ الذي سيتقاضاه رونالدو حالياً.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان في الصيف، وهناك فرصة كبيرة ليقبل أسطورة الأرجنتين بالعرض الهلالي، لا سيما أنه تربطه علاقات رعاية مع جهات سياحية في السعودية.

ميسي كريستيانو رونالدو نادي النصر نادي الهلال الدوري السعودي

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