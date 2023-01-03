عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور لـ حكم مباراة أسوان: أنت أهلاوي وتكره الزمالك

صدى البلد

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك رسالة نارية لحكم مباراة الزمالك وأسوان أمين عمر عقب خسارة الزمالك أمام أسوان فى الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وقال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك في مداخلة هاتفية لبرنامج زمالكاوى الذى يقدمه الإعلامي طارق يحي عبر قناة الزمالك الفضائية اليوم: مش عاوز أشوف وشك تانى فى أى مباراة للزمالك .. انت أهلاوى وكاتب على صفحتك كده وتكره الزمالك .

 

وشدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه أجرى اتصالات هاتفية بجمال علام رئيس اتحاد الكرة ونائبه خالد الدرندلى لمعرفة من المسئول عن الحكام ولكن لم يرد علينا أحد.

 

وكشف رئيس نادى الزمالك أن الجميع شاهد ركلتى جزاء لصالح الزمالك الأولى لسيف الدين الجزيرى والثانية لسامسون أكينولا الا أمين عمر رفض احتسابهما وكذلك عمرو الشناوى نجل أحمد الشناوى خبير التحكيم وكلاهما يكرهان الزمالك.

 

دعم فيريرا 

ورفض مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك التدخل فى عمل البرتغالي فيريرا المدير الفني للزمالك عقب الخسارة من أسوان مؤكدا أنه مدرب عالمى ويفهم فى الكرة أكثر منه رغم خبرته كرئيس ناد لمدة ٢٠ عاما.

وقال مرتضى منصور أنه لن يحاسب فيريرا بالقطعة ولا يوجد لدينا أخطاء إدارية والأخطاء الفنية سيعالجها ونتطلع لحصد لقب الدوري للموسم الثالث على التوالى .

الزمالك يعود من أسوان صباح اليوم
 

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا العودة للقاهرة صباح  اليوم الثلاثاء عقب مواجهة أسوان. 


وفضل فيريرا المبيت بأسوان على أن يعود الفريق عبر رحلة طيران صباح  اليوم  لبدء استعداداته لمواجهة الداخلية في الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز والتي تقام الخميس المُقبل باستاد القاهرة الدولي.

وكان فيريرا المدير الفني للزمالك قد خاض مواجهة أسوان بتشكيل ضم :

حراسة المرمى : محمد عواد .

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - إمام عاشور.

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري - محمود عبد الرازق " شيكابالا"

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمد طارق وعبد الله جمعة ومحمد أشرف "روقا" ويوسف إبراهيم " أوباما" وسيد عبد الله " نيمار" وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.

مرتضى منصور رسالة نارية حكم مباراة الزمالك وأسوان أمين عمر فيريرا الزمالك خسارة الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور لـ مدحت شلبي بعد فوز الأهلي على بيراميدز: "أنت صح"

هذا هو الفارق.. تعليق خالد الغندور على خسارة الزمالك من أسوان

ولو بقدم واحدة.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ عبدالله السعيد قبل مباراة الأهلي

أول قرار من كولر بعد فوز الأهلى على بيراميدز

خالد الغندور يهاجم الحكم عقب هزيمة الزمالك أمام أسوان

عقب الهزيمة بثلاثية أمام الأهلي.. الصقر يعلن إقالة جونياس من قيادة بيراميدز

طرائف وعجائب.. تعليق ساخر من خالد الغندور على تقدم الأهلي أمام بيراميدز

هدايا الرئيس السيسي في العام الجديد.. الإفراج عن مجموعة من السجناء احتياطيا

ترشيحاتنا

شوبير: كارتيرون على أعتاب تدريب بيراميدز.. تفاصيل

بريطانيا تفرض اجراءات وقائية مشددة على ركاب الطائرات القادمة من الصين

فعل يحرمك فضل قيام الليل ويقع فيه كثيرون.. البحوث الإسلامية: اجتنبوه

بايدن يرفض اقتراح كوريا الجنوبية لإجراء مناورات نووية مشتركة

أنت فارد نفسك ليه؟.. طارق يحيى يهاجم فيريرا بعد الهزيمة من الزمالك

بايدن: أيام عدم دفع الشركات الأكثر ثراءً للضرائب «ولت»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دعوة زفاف عمرها 90 عاما.. شاهد ما كتب فيها باللغة الأردية

نافست الغرب.. أم كلثوم أول عربية بقائمة أفضل 200 صوت في التاريخ

لأول مرة.. تصوير فيلم في الفضاء الخارجي| شاهد

بعد قرار الفيفا.. إطلاق اسم بيليه على إستاد في مصر .. التفاصيل

فيديو

اختفت من السوشيال ميديا.. رد فعل البلوجر مريم جودة بعد تشريح جثة زوجها

إجازات شهر يناير.. قرار من الحكومة حول مناسبة عيد الميلاد المجيد

تعليق غريب من أسوان.. مفاجأة في هزيمة الزمالك من زهرة الجنوب| شاهد

ارتفاع الشيكولاتة.. تعرف على أسعار الألبان والأجبان بعد الزيادة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

النائبة عفاف زهران

قرارات البنك المركزي والممارسات غير المشروعة على الدولار

كريمة أبو العينين

ولنقل وداعًا

إسلام كمال

قراءة خاصة لأخطر حكومة في تاريخ إسرائيل

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

اﻟﻤﺰﻳﺪ