مرتضى منصور لـ حكم مباراة أسوان: أنت أهلاوي وتكره الزمالك

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك رسالة نارية لحكم مباراة الزمالك وأسوان أمين عمر عقب خسارة الزمالك أمام أسوان فى الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك في مداخلة هاتفية لبرنامج زمالكاوى الذى يقدمه الإعلامي طارق يحي عبر قناة الزمالك الفضائية اليوم: مش عاوز أشوف وشك تانى فى أى مباراة للزمالك .. انت أهلاوى وكاتب على صفحتك كده وتكره الزمالك .

وشدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه أجرى اتصالات هاتفية بجمال علام رئيس اتحاد الكرة ونائبه خالد الدرندلى لمعرفة من المسئول عن الحكام ولكن لم يرد علينا أحد.

وكشف رئيس نادى الزمالك أن الجميع شاهد ركلتى جزاء لصالح الزمالك الأولى لسيف الدين الجزيرى والثانية لسامسون أكينولا الا أمين عمر رفض احتسابهما وكذلك عمرو الشناوى نجل أحمد الشناوى خبير التحكيم وكلاهما يكرهان الزمالك.

دعم فيريرا

ورفض مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك التدخل فى عمل البرتغالي فيريرا المدير الفني للزمالك عقب الخسارة من أسوان مؤكدا أنه مدرب عالمى ويفهم فى الكرة أكثر منه رغم خبرته كرئيس ناد لمدة ٢٠ عاما.

وقال مرتضى منصور أنه لن يحاسب فيريرا بالقطعة ولا يوجد لدينا أخطاء إدارية والأخطاء الفنية سيعالجها ونتطلع لحصد لقب الدوري للموسم الثالث على التوالى .

الزمالك يعود من أسوان صباح اليوم



قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا العودة للقاهرة صباح اليوم الثلاثاء عقب مواجهة أسوان.



وفضل فيريرا المبيت بأسوان على أن يعود الفريق عبر رحلة طيران صباح اليوم لبدء استعداداته لمواجهة الداخلية في الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز والتي تقام الخميس المُقبل باستاد القاهرة الدولي.

وكان فيريرا المدير الفني للزمالك قد خاض مواجهة أسوان بتشكيل ضم :

حراسة المرمى : محمد عواد .

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - إمام عاشور.

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري - محمود عبد الرازق " شيكابالا"

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمد طارق وعبد الله جمعة ومحمد أشرف "روقا" ويوسف إبراهيم " أوباما" وسيد عبد الله " نيمار" وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.