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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

3 أهداف دمهم خفيف| تعليق مرتضى منصور بعد فوز الأهلي على بيراميدز

صدى البلد

علق المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، علي مباراة الأهلي وبيراميدز والتي انتهت بفوز القلعة الحمراء بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وقال مرتضي في تصريحات تليفزيونية ، يجب علي النادي الأهلي أن يوجه الشكر لأحمد الشناوي مرتين ، معلقا “ شكرا لحسن تعاونكم .. مرة وأنت في الزمالك وقعدت مع الخطيب وخسرنا بسببك 3-0 ميدخلوش في عيل وكنت بايع المباراة ". 

وشدد مرتضي منصور علي أن ، المباراة الثانية لأحمد الشناوي كانت أمام الأهلي مساء أمس استقبل ٣ أهداف معلقاً ،" لو اللي بيشوطهم (جن) مش هيدخلوا بالشكل دة ".

واختتم مرتضى منصور ،تصريحاته ، “ في سحرة وناس طول الليل بيدعوا الزمالك يخسر والأهلي يكسب ودخل في الشناوي 3 أهداف دمهم خفيف ”.

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