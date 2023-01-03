الوحيدون في العالم.. العربية للتصنيع: نقدم خدمات الصيانة لبعض الطائرات الروسية

قال المهندس اللواء أسامة عبد الكريم رئيس نظام الجودة في مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع؛ إن المصنع أنتج المحركات الروسية في أكثر من طراز ومحركات الهليكوبتر؛ إضافة إلى أن خدمات الصيانة التي يقدمها مصنعنا لطائرة البفر وبذلك يكون هو المصنع الوحيد في العالم الذي يقدم هذا النوع المتطور من خدمات الصيانة لهذا النوع من الطائرات.

أضاف اللواء المهندس خلال لقائه في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد الفضائية مع الإعلامية رشا مجدي؛ أن المصنع متوفر به مراكز صيانة لطائرات النقل الثقيل؛ إضافة إلى مركز خلايا المحركات الذي يتم فيه اختبارات للمحركات بعد عملية العمرة وفيها يخضع للاختبارات بدون طائرة.

أوضح عبد الكريم؛ أن المصنع يتوفر به مراكز خدمات مقدمة لبعض الدول الأفريقية مثل ملاوي وزيمبابوي؛ بالإضافة إلى المجلس الوطني إيجاك والذي يعتمد أكبر ثلاث معامل معايرة الأبعاد و لقياس أجهزة الحرارة والضغوط وذلك لإمكانية معايرة أي جهاز في المصنع أو أجهزة من خارج المصنع.

وتابع أن الطيران المدني الوطني المصري يعتمد على المصنع في جميع مجالات الصيانة؛ وذلك بالإضافة الى جميع أنواع المحركات التي تحتاجها من هذا المصنع؛ مضيفا أن المصنع على مدار اكثر من 30 سنة يقوم بإنتاج وتصنيع أجهزة الفرامل والصدم الخاصة بالسكك الحديدية المصرية وذلك باعتماد أكبر الشركات الألمانية كونور