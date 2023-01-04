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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إعدام.. الحكم على سائق أتوبيس قتل زوجته

صدى البلد

تصدر محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار هانى مطاوع رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد نصر، وأحمد شحاته، بأمانة سر ماهر الشوبرى،حكمها على سائق أتوبيس بإعدامه لقتل زوجته عمدا، بعد احالة اوراقة الى فضيلة المفتى.

كان المستشار أمجد المنوفى، المحامى العام لنيابات جنوب بنها الكلية، قد أحال المتهم "عوض.س.م" 45 سنة سائق أتوبيس، إلى محكمة الجنايات بمحكمة استئناف طنطا "مأمورية شبرا الخيمة" وذلك على خلفية التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة فى القضية رقم 19356 لسنة 2019 جنايات مركز الخصوص المقيدة برقم 3382 لسنة 2019 کلى جنوب بنها.

لأنه فى يوم 2019/8/19 بدائرة قسم الخصوص محافظة القليوبية، قتل المجنى عليه "مروة.ا.س" عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض "سكين" وما أن ظفر بها حتى طعنها بصدرها وتيقن من وفاتها، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها قاصدًا من ذلك قتلها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكد مجرى التحريات بالقضية بقيام المتهم بمداومة التحرش الجنسى بنجلتيه، إلى أن قامت نجلته بترك المنزل والتوجه لمنزل عائلة المجنى عليها، وأخبرت والدتها بما حدث، فقام المتهم بقتل زوجته خوفا من افتضاح أمره.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

محكمة جنايات شبرا الخيمة جنايات شبرا الخيمة شبرا الخيمة

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