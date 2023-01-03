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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نجيب ساويرس تعليقا على اقتحام المسجد الأقصى: استفزاز غير مبرر

صدى البلد

علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس علي اقتحام وزير الداخلية الإسرائيلي المسجد الأقصي صباح اليوم .

 

وغرد نجيب ساويرس من خلال حسابه الشخصي تويتر:" إستفزاز غير مبرر …بيوت الله جميعها لها حرمتها ".

 

أثار اقتحام وزير وزير الداخلية الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصي صباح اليوم الثلاثاء، غضب الدول العربية والتي أدانته ووصفته بالعمل الإستفزازي.


وأدانت وزارة الخارجية السعودية اليوم، اعتداء وزير الداخلية بن غفير علي باحات مسجد الأقصي برفقة من مجموعة إرهابية من المستوطنين بحماية من الجيش الإسرائيلي.
 

ووصفت الوزارة، اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين المتكررة لباحات المسجد الأقصى بالاستفزازية، وأشارت إلى أنها تقوض جهود السلام، وتتعارض مع القوانين والأعراف الدولية التي تنص على احترام المقدسات الدينية.


وأكدت الوزارة في بيان أنها تدعم دائماً فلسطين المحتلة وشعبها، ودعت لنكثييف الجهود علي حل أزمة الأحتلال الأسرائيلي للأراضي الفلسطينية وضرورة التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الـ 4 من يونيو1967، وعاصمتها القدس الشرقية.


كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اقتحام بن غفير، باحات المسجد الأقصى، وأكدت على ضرورة احترام الوصاية الأردنية على المقدسات والأوقاف الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وتوفير الحماية للمسجد الأقصى وباحاته من اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين.

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