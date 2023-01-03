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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رقصة هستيرية وضربها وتنتهي بالتحقيق..خلاصة 9 أيام لـ شيرين وحسام حبيب فى لبنان

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

9 أيام من الإثارة والتشويق عاشها محبى وعشاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب من رقصة هستيرية مش فى وعيها لضربها مع ما يتم تداوله من اخبار عن أحداث مرت بها نجمتهم صاحبة الصوت الملىء بالشجن.. 9 أيام فى لبنان بدأتها شيرين عبد الوهاب برقصة هستيريه دفع الكثير بالقول أنها لم تكن فى وعيها وانتهت بالتحقيق معها وزوجها فى لبنان.

صدى البلد يرصد القصة الكاملة لتسعة أيام عاشتها شيرين زوجها فى لبنان ما بين أحداث حقيقية واخرى اثارت جدلا حولها.

 

رقصة شيرين عبد الوهاب 

 

البداية فى يوم 26 ديسمبر من العام الماضى حيث استيقظ جمهور شيرين على فيديو مثير للجدل لها حيث ظهرت فيه وهى ترقص بطريقة هستيرية مما جعل الكثير يقول انها لم تكن فى وعيها على الرغم من أنها ممنوعة تماما من شرب الكحوليات بعد ازمتها الأخيرة وبعد خروجها من المستشفى ولكن ما شاهده المتابعين ومحبى شيرين فى الفيديو عكس ذلك حيث كتن أمامها الكحوليات وظهرت شيرين  فى الفيديو وهى ترقص بهستيرية على أنغام أغنيتها الشهيرة “ اه يا ليل".

 

ضرب حسام لشيرين

 

وفى يوم الجمعة 30 ديسمبر خرجت كثير من الاقاويل التى و كد ان حسام حبيب اعتدى بالضرب على شيرين عبد الوهاب وان هناك مشكلة كبيرة نشبت بين الفنان شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب أثناء تواجدهم في لبنان أمس.

وقام حسام حبيب بالتعدي على زوجته شيرين عبد الوهاب في الفندق بالضرب ؛ حيث حاول بعض المقربين تهدئة الأمر بعد ان تعالت أصواتهما وسط الفندق.

ولكن سرعان ما قرر حسام ان يضع حد لما تردد خرج الفنان حسام حبيب عن صمته، وكشف حقيقة ما يتردد خلال الساعات الماضية؛ حول حدوث «خناقة» بينه وبين زوجته، الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال تواجدهما في لبنان.

وقال حسام حبيب، لبرنامج "ET بالعربي": "الخبر مش صح.. وكدب طبعا.. إحنا في أحسن حال".

وأضاف حسام حبيب،: "إحنا بنحضَّر لشغل كتير الفترة الجاية، وبطلب من الناس تبطل تسمع للصحافة الصفراء.. منهم لله.. ناس مريضة".

كما حرص صدى البلد، على التواصل مع مدير أعمال الفنان فضل شاكر، للتأكد من حقيقة ما تردد حول تدخل الفنان للصلح بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، بعد الأنباء غير مؤكدة المصدر، حول نشوب مشاجرة بين «شيرين وحسام».

وقال مدير أعمال فضل شاكر، أن الجلسة التي جمعت بين «فضل» وبين شيرين وحسام حبيب، كانت اليوم الجمعة، وذلك للتحضير إلى ديو جديد يجمع بينهما.

ونفى مدير أعمال فضل شاكر، ما تردد حول تدخل الفنان لحل أزمة حدثت بين شيرين وحسام حبيب، معلقًا: «انا المكتب الاعلامي للفنان فضل شاكر وما في اي تواصل مع الاستاذ الا من خلالي كيف تم التواصل وانا ما حد منهم تواصل معاي».

ورفض مدير أعمال فضل شاكر، التعليق على ما تردد من أنباء غير مؤكدة حول نشوب مشاجرة بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، أمس الخميس، وتعدي الأخير عليها بالضرب، مشيرًا إلى أن هذه أمور شخصية لا يجب أن يتحدث هو فيها.

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حقيقة التربص بـ شيرين وحسام حبيب رغم زيارة غيرهما لمنزل فضل شاكر

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بعد التحقيق مع شيرين وحسام حبيب.. رد فعل غير متوقع من ابنتها

التحقيق مع شيرين عبد الوهاب

وفى اليوم 3 يناير كشفت الصحفية اللبنانية هنادى عيسى عن تفاصيل استدعاء شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب من جانب السلطات اللبنانية بعد زيارتها للفنان فضل شاكر.

وقالت هنادى عيسى : استُدعيت شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب خلال وجودهما في لبنان إلى التحقيق، وبناءً على استنابة قضائية للاستفسار منهما عن الأسباب التي دفعتهما إلى زيارة فضل شاكر المطلوب للقضاء، في مكان إقامته بمخيم عين الحلوة.

وأضافت عيسى : جرى الإفراج عن شيرين وزوجها حسام حبيب بعد الاستماع إليهما بإشارة قضائية، وبحسب مصادر إعلامية فقد حصلت شيرين عبد الوهاب وزوجها على تصريح أمني للدخول إلى المخيم.

وشنّ رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا شديدًا على المصرية شيرين عبد الوهاب، بعد زيارتها للفنان فضل شاكر برفقة زوجها الفنان حسام حبيب، وطالب بعض اللبنانيين الجهات الأمنية في لبنان التحقيق مع شيرين، بشأن زيارتها لفضل، إثر هروبه من العدالة وبقائه في مخيم عين الحلوة، وقدرة شيرين في العثور عليه وزيارته برفقة عدد من الصحفيين.

فضل شاكر شيرين عبد الوهاب شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب حسام حبيب الفنان فضل شاكر

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