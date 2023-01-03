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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تبحث الوضع في الصين بعد تزايد إصابات كورونا

صدى البلد

اجتمع خبراء فيروس كورونا في منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة اليوم /الثلاثاء/ لمناقشة الخطوات التالية وسط ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الصين.

وفي جنيف، أكد متحدث باسم منظمة الصحة العالمية للصحفيين أن العلماء الصينيين قد تمت دعوتهم للمشاركة في اجتماع المجموعة الاستشارية الفنية بشأن كورونا -بحسب بيان على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني.

وتم تشكيل مجموعة الخبراء المكونة من 30 شخصًا في يونيو 2020 لتقديم المشورة لمنظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء بشأن طفرات فيروس كورونا ومتغيراته وكان آخر اجتماع للمجموعة في أكتوبر.

وفي بيان سابق، قالت منظمة الصحة العالمية إنه تمت دعوة العلماء الصينيين لتقديم بيانات مفصلة عن التسلسل الفيروسي إلى اجتماع الخبراء في مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف.

يأتي هذا التطور في أعقاب لقاء "رفيع المستوى" يوم الجمعة الماضي بين منظمة الصحة العالمية ومسؤولي الصحة الصينيين، الذين طُلب منهم مشاركة المزيد من المعلومات حول استراتيجية فيروس كورونا في الصين.

ودعت منظمة الصحة العالمية الصين على وجه الخصوص إلى تعزيز تتبع التسلسل الفيروسي والإدارة السريرية وتقييم تأثير تفشي كورونا.

وفي تغريدة ليلة الجمعة الماضية، قال المدير العام لوكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن فريقه "شدد مرة أخرى على أهمية الشفافية والمشاركة المنتظمة للبيانات لصياغة تقييمات دقيقة للمخاطر".

وبالإضافة إلى تقديم دعم منظمة الصحة العالمية في هذه المجالات، عرضت منظمة الصحة العالمية أيضًا المساعدة في مواجهة حالة التردد لأخذ اللقاحات في الصين في الوقت الذي تخلت الصين فيه عن سياسة "صفر كورونا".

وشددت منظمة الصحة العالمية على أهمية المراقبة ونشر البيانات في الوقت المناسب لمساعدة الصين والمجتمع العالمي على صياغة تقييمات دقيقة للمخاطر.

منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة فيروس كورونا الصين

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