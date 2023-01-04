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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خلال 2022.. العراق يبيع نفطا بأكثر من 115 مليار دولار

صدى البلد

باعت العراق  كميات من النفط الخام بأكثر من 115 مليار دولار خلال عام 202، بحسب تصريحات حيّان عبد الغني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي.

وقال  وزير النفط العراقي ، في بيان، أن مجموع الإيرادات المتحققة عن تصدير النفط الخام لعام 2022 الماضي بلغت أكثر من 115 مليار دولار بحسب الاحصائية الأولية.

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مليار برميل .. العراق يكشف عن حجم صادراته النفطية

وأشار حيان عبد الغني الى أن الكميات المصدرة من النفط الخام بلغت أكثر من مليار و209 ملايين برميل، وبلغت المحصلة النهائية لمعدل تصدير النفط اليومي قرابة 3 ملايين و320 ألف برميل في اليوم.

ولفت إلى أن عمليات التصدير تمت وفق دراسات للسوق النفطية لشركات من مختلف الجنسيات منها الصينية والهندية والكورية الجنوبية والتركية واليونانية والأمريكية والبريطانية والفرنسية والروسية والإيطالية والإسبانية والهولندية وغيرها، فضلاً عن شركات عربية أخرى.

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