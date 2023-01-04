عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

البوستر الدعائي لحفل هلا رشدي في ساقية الصاوي| شاهد

هلا رشدي
هلا رشدي

تحيى المطربة هلا رشدي حفلاً غنائياً يوم الجمعة الموافق 13 يناير الجاري  بساقية الصاوي، وأعلنت هلا رشدي موعد حفلها الجديد من خلال فيديو عبر حسابها الرسمي على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، كما نشرت أيضاً بوستر حفلتها .


وقالت هلا رشدي، من خلال الفيديو: "بناءً على طلب الحبايب.. يوم الجمعة 13 يناير هتبقى أولى حفلاتي في 2023 .. إن شاء الله حفلتي في ساقية الصاوي يوم 13 يناير يوم الجمعة الساعة 7 وكل الناس إجازة وهنتشقلب وهننبسط وابعتولي الأغاني اللي نفسكوا تسمعوها".


وأكد استاذ وائل غنيمي، مدير عام الشركة المنتجة وإدارة الأعمال لهلا رشدي انهم يستعدوا لتحضير عدد من المفاجآت للجمهور وانها ستقدم عدد كبير من أغانيها، ويوجد أغاني جديدة لها ستقوم بطرحها خلال الفترة القادمة ، ومنهم أغنية دويتو .


طرحت هلا رشدي، في سبتمبر الماضي كليب أغنيتها الجديدة "شايله اسمه"، وأهدتها لوالدها وكل الآباء، وهي من كلمات والدها الشاعر طارق جلال وألحان شادى حسن، توزيع نديم الشاعرى، والأغنية وتم تصويرها خلال حفل زفاف شقيقها.

وعلقت هلا رشدي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام " على الاغنية قائلة : "ربنا يخلى كل الآباء الطيبين ويبارك فى عمرهم".


وشاركت المطربة هلا رشدي في دراما رمضان الماضي بمسلسل  "مكتوب عليا"،  وهو بطولة أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

هلا رشدي ساقية الصاوي عمرو عبد الجليل مسلسل مكتوب عليا المطربة هلا رشدي نديم الشاعري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التنمر عليها.. رامي رضوان: بنتي زي القمر وكلام الناس ملوش قيمة

760 جنيهًا مرة واحدة| أسعار الذهب تتراجع بقوة وعيار 21 الآن مفاجأة

بنك مصر يصدر شهادة ادخار بعائد 25% لمدة عام

كلام مؤكد بنسبة 1000%.. سيف زاهر يكشف تفاصيل مفاجأة عن كولر وكهربا

رجع تاني.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأربعاء 4-1-2023

مفاجأة.. الأهلي يقترب من ضم ثنائي بيراميدز

عازف الأورج داخل قسم الساحل.. ماذا حدث مع عبدالسلام في كمين المظلات؟

انهيار الدولار بالسوق السوداء بعد ارتفاع الاحتياطي.. ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

ترشيحاتنا

رأس المال السوقي للبورصة يقفز إلى تريليون جنيه

الأنبياء رحمة للإنسانية.. مفتي الجمهورية يزور البابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

13 حكما.. معلومات لا تعرفها عن عازف الأورج محمد عبد السلام

مفوض اللجنة الأمريكية للحريات: السيسي يستحق بالغ التقدير لاهتمامه بمسألة الحريات الدينية

بالأسماء.. الصفقات الشتوية تمهد لموسم ناري في الأهلي

تطور خطير.. بولندا تحاكم مواطنين من روسيا وبيلاروس بتهمة التجسس|تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انفصال من طرف واحد.. قصة زواج وطلاق هيثم محمد ووفاء قمر المثيرة للجدل

سعر أقراط جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا.. رقم صادم

السؤال المفخخ.. لماذا هاجم أحمد آدم منة شلبي في أزمتها؟

إني أخاف فواجع القدر.. سما رامي أيقونة متلازمة داون أمام الحرم المكي

فيديو

غرق مدينة براني .. سيول وأمطار غزيرة بمحافظة مرسى مطروح |فيديوجراف

العليا لمكافحة كورونا تكشف حقيقة عودة المتحور الجديد.. شاهد

زيادة جديدة في الأجور.. مفاجآت سارة للمواطنين بعد شهر رمضان

القبض على شيرين وحسام حبيب في لبنان والتحقيق معهما | اعرف السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

النائبة عفاف زهران

قرارات البنك المركزي والممارسات غير المشروعة على الدولار

اﻟﻤﺰﻳﺪ