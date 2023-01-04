البوستر الدعائي لحفل هلا رشدي في ساقية الصاوي| شاهد

تحيى المطربة هلا رشدي حفلاً غنائياً يوم الجمعة الموافق 13 يناير الجاري بساقية الصاوي، وأعلنت هلا رشدي موعد حفلها الجديد من خلال فيديو عبر حسابها الرسمي على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، كما نشرت أيضاً بوستر حفلتها .



وقالت هلا رشدي، من خلال الفيديو: "بناءً على طلب الحبايب.. يوم الجمعة 13 يناير هتبقى أولى حفلاتي في 2023 .. إن شاء الله حفلتي في ساقية الصاوي يوم 13 يناير يوم الجمعة الساعة 7 وكل الناس إجازة وهنتشقلب وهننبسط وابعتولي الأغاني اللي نفسكوا تسمعوها".



وأكد استاذ وائل غنيمي، مدير عام الشركة المنتجة وإدارة الأعمال لهلا رشدي انهم يستعدوا لتحضير عدد من المفاجآت للجمهور وانها ستقدم عدد كبير من أغانيها، ويوجد أغاني جديدة لها ستقوم بطرحها خلال الفترة القادمة ، ومنهم أغنية دويتو .



طرحت هلا رشدي، في سبتمبر الماضي كليب أغنيتها الجديدة "شايله اسمه"، وأهدتها لوالدها وكل الآباء، وهي من كلمات والدها الشاعر طارق جلال وألحان شادى حسن، توزيع نديم الشاعرى، والأغنية وتم تصويرها خلال حفل زفاف شقيقها.

وعلقت هلا رشدي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام " على الاغنية قائلة : "ربنا يخلى كل الآباء الطيبين ويبارك فى عمرهم".



وشاركت المطربة هلا رشدي في دراما رمضان الماضي بمسلسل "مكتوب عليا"، وهو بطولة أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.