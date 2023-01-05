الحبس 5 سنوات تواجه المتهم بـ تمزيق جسد طالب فى مشاجرة بالقليوبية

نجحت مباحث القليوبية في القبض على المتهم بالتعدي على طالب بـسلاح أبيض، اثناء سيره فى الشارع بمنطقة بيجام دائرة القسم بقصد الاستيلاء على هاتفة المحمول .

فى سياق متصل ، تلقت مباحث شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية إشارة من أحد المستشفيات بوصول طالب مقيم بدائرة القسم مصابًا بجروح قطعية متفرقة، وتم إخطار مديرية أمن القليوبية، وبالانتقال وسؤال المصاب، اتهم عاملا مقيما بذات العنوان بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض" كتر "، لوجود خلافات سابقة بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، و قررت جهات التحقيق بدائرة قسم اول شبرا الخيمة في القليوبية حبس عامل 4 أيام على زمة التحقيقات لقيامه بالتعدي على طالب

عقوبة الضرب

نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري ، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً .

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.