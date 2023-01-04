محافظ الفيوم: 57 منفذاً ثابتاً ومتحركاً لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن توفير 57 منفذاً ثابتاً ومتحركاً لبيع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بالتنسيق بين مديرية التموين بالفيوم، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحاربة جشع بعض التجار.

من جانبه، أوضح المهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أنه تم توفير 33 منفذاً ثابتاً، و24 منفذاً متحركاً لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وتشمل السلع “الأرز، والمكرونة، والسكر، والشاي، وزيت الطعام، والسمن النباتي، ومنتجات الألبان، واللحوم والدواجن والأسماك المجمدة، والمنظفات” وغيرها.

وقال إن المنافذ تشمل 9 منافذ ثابتة لبيع السلع تابعة لمديرية التموين بالفيوم، بمناطق الشيخ حسن، والحواتم، والنويري، والمنطقة الصناعية، وكيمان فارس بمدينة الفيوم، ومدن سنورس، وطامية، وأبشواي وإطسا، و6 منافذ لبيع السلع الغذائية، تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، بمناطق كيمان فارس، والنويري بعمارة الأمل بمدينة الفيوم، وبمدينة طامية، وبقرية شكشوك بأبشواي، وبقرية أبو صير دفنو بإطسا، وبمدينة الفيوم الجديدة.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أن منافذ بيع السلع شملت أيضاً، 18 منفذاً تابعة لوزارة الداخلية، بواقع 8 منافذ أمان ببندر ومركز الفيوم بمناطق، قسم أول الفيوم، ونادي الشرطة، والمرور، ومجمع المصالح، والنجدة، ونقطة مبارك، وقسم ثان الفيوم بالمدينة، وقرية تلات بمركز الفيوم، بجانب منفذين بمدينة سنورس وقرية فيديمين، ومثلهما بمدينة أبشواي وقرية سنرو الفبلية، ومنفذين بمدينة إطسا وقرية منية الحيط، ومنذاً بمدينة طامية، وعدد 3 منافذ بقرى قارون وكحك والشواشنة بمركز يوسف الصديق.

ولفت إلى أن منافذ بيع السلع الغذائية ضمت 24 منفذاً متحركاً، من خلال السيارات التابعة لمديرية التموين بـ 20 سيارة، ومثلها تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، و4 سيارات تابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة، مشيراً إلى أن توفير هذه المنافذ تسير جنباً إلى جنب مع الحملات التفتيشية على محال بيع السلع ومنافذ بيع اللحوم بشتى أنحاء المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسعار، والتأكد من سلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية.

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