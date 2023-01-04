العراق.. قرار تاريخي من رئيس الحكومة لصالح الإيزيديين

لم يحدث من 47 سنة..

أصدر رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني والأمم المتحدة بيانا مشتركا حول قرار تمليك الإيزيديين لمنازلهم في سنجار بعد 47 عاما من الحرمان.



وبحسب وسائل إعلام عراقية؛ فقد نص البيان المشترك علي: بسبب السياسات التمييزية لم يكن مسموحا لنحو ربع مليون مواطن عراقي أيزيدي في قضاء سنجار بمحافظة نينوى من تملك منازلهم وأراضيهم السكنية منذ عام 1975



ومن جانبه قال السوداني: قرار تمليك الإيزيديين يأتي في سياق سعي الحكومة العراقية الواضح والصريح لرعاية حقوق المكوّنات العراقية؛ مؤكدا أن قرار تمليك الإيزيديين لمنازلهم كان من ضمن المتبنيّات الراسخة للدولة العراقي



وبدوره رحبت الممثلة الأممية جينين بلاسخارت بالخطوة الحاسمة التي اتخذها مجلس الوزراء العراقي والتي أدت في النهاية إلى توفير الحيازة الآمنة للآلاف من الإيزيديين 1975.

كما أشادت المسؤولة الأممية ، ميمونة محمد شريف بتأييد السوداني للمرسوم الذي طال انتظاره لمنح حقوق الحيازة للأقلية الإيزيدية في سنجار



كما أكدت ان هذه الخطوة من قبل الحكومة العراقية هي خطوة واعدة ومشجعة لأنها تعزز الوصول إلى حقوق الأراضي للسكان المهمشين في العراق



واختتمت المسؤولة الأممية: القرار إنجاز عظيم للعراق في مجال حماية واحترام حقوق الإنسان