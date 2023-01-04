مكياج أغلي الماركات.. جورجينا تشعل السوشيال ميديا بعيوب بشرتها

تصدرت جورجينا تريند السوشيال ميديا بعد ظهورها بالعباية ووصولها للاقامة بالسعودية

وقد تداول مستخدمو الفيسبوك صورة لورجينا لوجه جورجينا اثناء ارتداءها العباية وقد تظهر تجاعيد بوجهها وعيوب البشرة الذي لن يخفيها المكياج

وتداول الكثير المنشور بصورة جورجينا ومكتوب عليه ايقونه من أيقونات الجمال.. بتستخدم أغلي الماركات وانضف انواع البرندات وبرضو عندها مشاكل في البشره وبرضو قمر

الصوره دي دليل علي ان الصوره المثاليه الي في ذهننا مش هي الصح واننا كلنا بشر وكبنت مش مطلوب منك أبدآ تكوني (مثاليه) ومفكيش ولا غلطه لانك بشر مش تمثال و الاهم من كل ده انك تحبي نفسك الاول وتحبي جسمك وبشرتك وعيوبك الجسديه وتثقي في نفسك وجمالك ومتسمحيش لحد يهز ثقتك في نفسك لان كل البنات جمال بطريقه مختلفه