عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح: تشكيل لجنة لبحث كافة مطالب أبناء المحافظة من «القادرون باختلاف»

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال الاحتفالية

نظّمت مديرية الشباب والرياضة بمطروح وإدارة العلاقات العامة بالمحافظة احتفالية تكريم أبناء مطروح من "القادرون باختلاف" بقاعة مكتبة مصر العامة برعاية وحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور  دينا عثمان نائب محافظ مطروح والدكتور وليد  عبدالعزيز رفاعى مدير عام مديرية الشباب والرياضة، والعمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح ومديرى الاجهزة التنفيذية ورؤساء منظمات وهيئات المجتمع المدنى وابناء مطروح من ذوى الهمم  والقادرون باختلاف وأولياء أمورهم .

رئيس شركة مياه مطروح.. تحديد ميداني مسبق لأماكن تجمعات الأمطار

خالد شعيب يكرم المتميزين من أبناء محافظة مطروح


حيث تانى الاحتفالية إحتفاء بذوى الهمم وبأُسرهم  ودورهم الإنساني العظيم في رعايتهم .. مع ما توليه القيادة السياسية الرشيدة من اهتمام بجميع أبنائها خاصة من ذوى القدرات والهمم .. 
وشهدت الاحتفالية عدد من العروض الفنية والرياضية ومشاهدة افلام لأنشطة وجهود المحافظة في الاهتمام ورعاية ابنائها من القادرون بإختلاف. 
و أشاد محافظ مطروح بأسر  ذوي الهمم، ورعايتهم لإينائهم   ومثابرتهم ايمانا بقداراتهم  ودورهم   كجزء من المجتمع يحقق العديد من النجاحات  والتميز في العديد من المجالات ، لنستمد منهم  العزيمة والإصرار في مواجهة التحديات والصعوبات..و القدرة على العطاء 
موجها التحية  لجميع أبناء مطروح القادرون باختلاف  
مؤكدا على تقديم المزيد نحو توفير كافة أوجه الرعاية والإهتمام بهم
وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم الضرورية  سواءً كانت معنوية أو مادية أو اجتماعية وغيرها .

ووجه  بتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح وجميع الجهات المعنية وعضوية عدد من القادرون باختلاف لبحث كافة مطالب أبناء مطروح من القادرون باختلاف وكيفية الاسراع في تحقيقها  تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية 
مشيرا الى الترحيب بأى مطلب لكرسي متحرك أو طرف صناعى  والذى سيتم توفير ه بالتعاون مع الأمانة التنفيذية لازالة الالغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي 
كما كرم محافظ مطروح كلا من الدكتور وليد رفاعى وكيل وزارة الشباب والرياضة والاستاذ أحمد خطاب منسق عام مكتب القادرون باختلاف عل دورهم وجهودهم في المتابعة والاهتمام بأبناء مطروح من القادرون بإختلاف.

محافظ مطروح خلال الاحتفالية
محافظ مطروح خلال الاحتفالية
مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو عملت شهادة الـ25% بمليون جنيه.. هتكسب كام في الشهر والسنة|احسبها معانا

رقم خرافي.. تكلفة ولادة إيمي سمير غانم فى مستشفى خاصة بأكتوبر

الصورة سبب الأزمة.. القصة الكاملة للتنمر على كايلا بنت رامي رضوان

عيار 24 بـ1,914 جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

25 ألف جنيه وانت في بيتك|تفاصيل شهادات أعلى عائد في بنكي الأهلي ومصر

بعد تفاقم وضع أوروبا.. إيطاليا تستعين بمصر لإنقاذها من أزمة الكهرباء

الأهلي يخطف صفقة الزمالك الجماهيرية مقابل محمد محمود

الدولار يواجه أزمة كبيرة في السوق السوداء بعد إعلان البنك المركزي|ماذا يحدث

موضوعات متعلقة

رئيس شركة مياه مطروح: رفع 70 ألف م3 من الأمطار بمدينة العلمين

رئيس شركة مياه مطروح.. تحديد ميداني مسبق لأماكن تجمعات الأمطار

سيول براني تغطي السيارات على الطرق في مطروح والمحافظ يوجه بإيفاد فرق الطوارئ والتدخل السريع لرفع تجمعات المياه

خالد شعيب يكرم المتميزين من أبناء محافظة مطروح

ضبط 23 ألف عبوة أدوية مجهولة المصدر في مطروح

سيول براني تتسبب في شلل بالطريق الدولي وتحاصر المنازل.. شاهد 

محافظ مطروح يوجه بإيفاد فرق الطوارئ والتدخل السريع لبرانى لرفع تجمعات الأمطار

سيول براني تغطي السيارات على الطرق في مطروح.. شاهد

ترشيحاتنا

جلسة طارئة لمجلس الأمن بسبب الوضع الراهن في القدس

لمواجهة كورونا.. بايدن يطرح لقاحا مجانيا للأمريكيين

جاي القاهرة خلال ساعات | شوبير يعلن عن صفقة جديدة لـ الأهلي

300 مليون مسافر.. إنجازات غير مسبوقة لقطاع الطيران السعودي في 2022

بحضور وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية..تعرف على معرض إكسبو الحج 2023 في جدة

إطلاق نار في الرياض وتحرك عاجل من السلطات السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشخاص ممنوعون من تناول الكبدة.. تعرف عليهم

حبوب وكرمشة.. صورة من قريب تكشف ديفوهات جورجينا

جمال شعبان يقدم 5 نصائح سحرية لعلاج ضغط الدم المرتفع

أهمها خسارة الوزن.. 3 فوائد لن تصدقها لشرب الماء بهذه الطريقة

فيديو

ماكينة أهداف.. آخر تطورات صفقة انتقال يعقوبو إلى الأهلي |فيديو جراف

بكلمكم من جوة الزنزانة..قصة بوست باسم بلوجر شهيرة متهمة ببيع المخدرات.. فيديوجراف

مساعد وزير الداخلية الأسبق يتحدث عن تطوير المرور.. فماذا قال| فيديوجراف

تفاصيل طرح شهادات جديدة من بنكي الأهلي ومصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ