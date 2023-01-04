محافظ مطروح: تشكيل لجنة لبحث كافة مطالب أبناء المحافظة من «القادرون باختلاف»

نظّمت مديرية الشباب والرياضة بمطروح وإدارة العلاقات العامة بالمحافظة احتفالية تكريم أبناء مطروح من "القادرون باختلاف" بقاعة مكتبة مصر العامة برعاية وحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور دينا عثمان نائب محافظ مطروح والدكتور وليد عبدالعزيز رفاعى مدير عام مديرية الشباب والرياضة، والعمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح ومديرى الاجهزة التنفيذية ورؤساء منظمات وهيئات المجتمع المدنى وابناء مطروح من ذوى الهمم والقادرون باختلاف وأولياء أمورهم .



حيث تانى الاحتفالية إحتفاء بذوى الهمم وبأُسرهم ودورهم الإنساني العظيم في رعايتهم .. مع ما توليه القيادة السياسية الرشيدة من اهتمام بجميع أبنائها خاصة من ذوى القدرات والهمم ..

وشهدت الاحتفالية عدد من العروض الفنية والرياضية ومشاهدة افلام لأنشطة وجهود المحافظة في الاهتمام ورعاية ابنائها من القادرون بإختلاف.

و أشاد محافظ مطروح بأسر ذوي الهمم، ورعايتهم لإينائهم ومثابرتهم ايمانا بقداراتهم ودورهم كجزء من المجتمع يحقق العديد من النجاحات والتميز في العديد من المجالات ، لنستمد منهم العزيمة والإصرار في مواجهة التحديات والصعوبات..و القدرة على العطاء

موجها التحية لجميع أبناء مطروح القادرون باختلاف

مؤكدا على تقديم المزيد نحو توفير كافة أوجه الرعاية والإهتمام بهم

وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم الضرورية سواءً كانت معنوية أو مادية أو اجتماعية وغيرها .

ووجه بتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح وجميع الجهات المعنية وعضوية عدد من القادرون باختلاف لبحث كافة مطالب أبناء مطروح من القادرون باختلاف وكيفية الاسراع في تحقيقها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية

مشيرا الى الترحيب بأى مطلب لكرسي متحرك أو طرف صناعى والذى سيتم توفير ه بالتعاون مع الأمانة التنفيذية لازالة الالغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي

كما كرم محافظ مطروح كلا من الدكتور وليد رفاعى وكيل وزارة الشباب والرياضة والاستاذ أحمد خطاب منسق عام مكتب القادرون باختلاف عل دورهم وجهودهم في المتابعة والاهتمام بأبناء مطروح من القادرون بإختلاف.

محافظ مطروح خلال الاحتفالية