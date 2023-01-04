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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 32 مخالفة تموينية منوعة في مطروح

حملات تموينية مكبرة
حملات تموينية مكبرة بمطروح

شنت مديرية التموين بمطروح بالتنسيق مع قسم مباحث التموين حملات تموينية مكبرة بمدينة مرسى مطروح  والعلمين وبراني.

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وأوضحت هند مساعد مديرة مديرية التموين بمطروح ان الحملات على الأسواق بمدن مرسي مطروح وبرانى والعلمين  أسفرت عن ضبط 32 مخالفة تموينية منوعة .
واضافت انه تم تحرير 8 مخالفات متنوعة بمدينة مرسى مطروح كما  تحرر  14  مخالفة 
بمدينة العلمين كما تمكنت  حملة تموينية بمركز ومدينة براني من ضبط  10 مخالفات

وإشارات أن المخالفات عبارة عن إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات  وإنتاج خبز ناقص الوزن  وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل  (مخابز بلدية – مستودعات دقيق ) وعدم نظافة أدوات العجن وعدم ممارسة  النشاط على الوجه المعتاد، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع ببعض المحال التجارية  وعدم حمل شهادة صحية للمتعاملين في الأغذية  وتم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة  للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.

واكدت أن ذلك يأتى تنفيذا  لتوجيهات  الدكتور على المصيلحي - وزير التموين و التجارة الداخلية  واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة و المرور الدوري على الأسواق و متابعة عمل جميع الأنشطة التموينية و متابعة ما يتم عرضه للمواطنين من سلع و منع إحتكار السلع و  ضبط المخالفات وإتخاذ اللازم حيالها قانونا .

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