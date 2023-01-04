الفائزون في مسابقة "لغة القرآن الكريم" اليومية يشكرون الأوقاف على مسابقاتها التثقيفية

استقبلت مديريات الأوقاف الفائزين في مسابقة "لغة القرآن الكريم" الذين فازوا بجوائز المسابقة اليومية، وتم تكريم الفائزين بتسليمهم هدية وزارة الأوقاف : كتاب الله (عز وجل) وأحد إصدارات الأوقاف العلمية.

مسابقة لغة القرآن الكريم

وأشاد الفائزون في مسابقة "لغة القرآن الكريم" خلال تسليمهم هدايا الأوقاف بمسابقات الأوقاف التثقيفية المتميزة، مؤكدين حرصهم الدائم على متابعة جديد مسابقات الأوقاف بترقب واهتمام بالغين، لما وجدوه فيها من تزويد لهم بالثقافة والعلم ، ودافع كبير لهم على الاطلاع والمعرفة.

يأتي ذلك في إطار الدور التثقيفي والتوعوي الذي تقوم به وزارة الأوقاف.

أولى الدورات الدولية في العام الجديد

في إطار دور مصر الريادي في نشر الفكر الوسطي ، وحرص وزارة الأوقاف على التواصل العلمي مع أشقائنا من أبناء الدول الذين حصلوا على دورات تدريبية متقدمة بأكاديمية الأوقاف الدولية من خارج مصر، تبدأ فعاليات الدورة الدولية عن بُعد لنخبة من الأئمة والإعلاميين وأساتذة الجامعة ووكلاء الأوقاف بدول : (الجزائر- السودان- الهند- فلسطين- بوركينا فاسو) ، وكذلك بعض أعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية ، يوم الأحد الموافق 15/1/2023م تنفذها إدارة التدريب عن بُعد.

وتعقد الدورة على مدار يومين، ويحاضر فيها نخبة متميزة من كبار العلماء والمفكرين، وسيتم منح جميع المشاركين شهادة بحضور الدورة.