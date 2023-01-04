عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير اقتصادي: إصدار شهادات إدخار بعائد 25% يساعد في السيطره على التضخم

صدى البلد

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، إن اتخاذ البنك المركزي المصري لإجراءات وسياسات نقدية من شأنها تعويم الجنيه المصرى وإتباع سياسات مرنة لتحديد سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ، يرجع إلى الاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي الذى تمت الموافقه عليه يوم 16 ديسمبر 2022 بأن يكون هناك مرونة فى تحديد سعر الصرف، وكان ذلك أحد مطالب المستثمرين الأجانب لتسهيل زيادة الاستثمارات الأجنبية والعربيه فى السوق المصرى.

وأضاف عبد المنعم  السيد ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية  إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الاربعاء ، أنه يوجد اتفاقيات لضخ استثمارات من جانب بعض الصناديق السيادية العربيه، وأيضا ضخ استثمارات مباشرة خلال الفترة القادمة، لذلك كان الأمر يحتاج إلى مرونة فى سعر الصرف لجذب هذه الاستثمارات .

وأشار إلى أن البنك المركزى يسعى بقراراته الأخيرة إلى القضاء على السوق الموازية لسعر الصرف والحفاظ على تحويلات العاملين بالخارج التى تأثرت بشكل سلبى وانخفضت بنسبة 5% خلال الفترة الماضية.

 وأضاف أن من بين الأسباب أيضا التى دعت البنك المركزى لتعويم الجنيه مقابل الدولار، محاولة إبعاد التجار داخل السوق المصرى عن تسعير المنتجات والسلع بسعر أكبر من سعر الصرف البنكى مستغلين وجود سوق موازية لها مضاربات عالية.

وأكمل : أصدر  البنك الأهلى وبنك مصر شهادات ادخارية لمدة عام بعائد 25% الهدف منها محاولة تقليل الطلب ومن ثم السيطرة على معدلات  التضخم العالية التى تجاوزت 21% ، وأيضاً تقليل إتجاه زيادة الطلب على الدولار والذهب واستخدامه كمخزون للقيمة الضاربة فيه، كذلك تعويض المواطنين عن انخفاض القوى الشرائية للجنيه المصرى بحيث يكون معدل العائد أعلى من نسبة التضخم الحالية.

 

البنك المركزي المصري الدولار صندوق النقد الدولى الجنيه المصري اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رقم خرافي.. تكلفة ولادة إيمي سمير غانم فى مستشفى خاصة بأكتوبر

لو عملت شهادة الـ25% بمليون جنيه.. هتكسب كام في الشهر والسنة|احسبها معانا

الصورة سبب الأزمة.. القصة الكاملة للتنمر على كايلا بنت رامي رضوان

دراسة حديثة تحذر من تناول 4 أجزاء في الفراخ

عيار 24 بـ1,914 جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

عاجل..كولر يستبعد 15 لاعب من قائمة الأهلي لمواجهة انبي بالدوري

الأهلي يخطف صفقة الزمالك الجماهيرية مقابل محمد محمود

25 ألف جنيه وانت في بيتك|تفاصيل شهادات أعلى عائد في بنكي الأهلي ومصر

ترشيحاتنا

تشكيل فريقي إنتر ونابولي بالجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الإيطالي

أحمد موسى: الناس هتبيع الذهب سريعا لهذا السبب

زيادة 30 ألف جنيه على أسعار نيسان صني موديل 2023 | صور

لأول مرة منذ 1900.. دول أوروبية تسجل عدد وفيات قياسيا

أحمد موسى: تكلفة محور القاهرة كيب تاون زادت لـ30 مليار جنيه ..فيديو

عقب وصولهما السعودية.. حقيقة زواج كريستاينو رونالدو وجورجينا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج أغلي الماركات.. جورجينا تشعل السوشيال ميديا بعيوب بشرتها

كوارث صحية..ماذا يحدث لجسمك عند تناول الصفار نصف سوى؟

دراسة حديثة تحذر من تناول 4 أجزاء في الفراخ

أشخاص ممنوعون من تناول الكبدة.. تعرف عليهم

فيديو

السلطات اللبنانية تحقق مع شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب.. ما السبب؟| فيديوجراف

ماكينة أهداف.. آخر تطورات صفقة انتقال يعقوبو إلى الأهلي |فيديو جراف

بكلمكم من جوة الزنزانة..قصة بوست باسم بلوجر شهيرة متهمة ببيع المخدرات.. فيديوجراف

مساعد وزير الداخلية الأسبق يتحدث عن تطوير المرور.. فماذا قال| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ