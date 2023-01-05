بعبارات الغزل.. أحمد فهمي يهنئ زوجته هنا الزاهد بعيد ميلادها

هنأ الفنان أحمد فهمي، زوجته الفنانة هنا الزاهد بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشارك أحمد فهمي صورة تجمعه بهنا في أحدث ظهور، وكتب: كل سنة وانتي طيبة يا هنونه ودايما ناجحة ومكسرة الدنيا فخور بيكي.

ويشارك أحمد فهمي في مسلسل "السفاح" مع باسم سمرة، وركين سعد، من إخراج هادي الباجوري.

وينتمي نوعية المسلسل لأعمال الإثارة والغموض، والتي مستوحاة من قصص واقعية وحقيقية، ويتحدث عن قضية "سفاح الجيزة" الشهيرة والذي صدرت حياله أحكام بالإعدام مؤجلًا، والذي انتشرت قصته في الصحافة المصرية.