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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتلة باردة وأمطار وثلوج تضرب العراق

امطار غزيرة - ارشيفي
امطار غزيرة - ارشيفي

تحدث المتنبئ الجوي حسين الأسدي، الأربعاء، عن آخر تطورات الطقس في العراق حيث قال  في بيان له إنه "الليلة تستقر الأجواء في كافة مناطق غرب البلاد من بادية النجف نزولاً بإتجاه المثنى وذلك بسبب دخول كتلة هوائية باردة من ذيل المنخفض الجوي تعمل على استقرار الأجواء وربما تحدث فرص أمطار محدودة على البصرة وميسان وذي قار تنتهي منتصف الليلة".
 
ولفت  إلى أنه "تستمر فرص الأمطار الخفيفة والمتوسطة الليلة ويوم غدِِ الخميس في واسط وديالى والعاصمة العراقية  بغداد وبابل والديوانية وكربلاء والنجف وصلاح الدين ومركز مدينة الأنبار وكركوك والسليمانية وأربيل وتنتهي ظهر الخميس عدا مناطق محدودة من ديالى والسليمانية، ربما تستمر حتى مساء الخميس وغزارة الأمطار واردة في الأنبار وصلاح الدين وكركوك والسليمانية".
 
وأضاف أنه "كما متوقع عودة الرياح الشمالية الغربية وانخفاض الحرارة بدءاً من يوم غدِِ"، مشيراً إلى أنه "من السبت تعود فرص الأمطار على المناطق الشمالية مع فرصة لتساقط الثلوج وربما تشمل زخات الأمطار مناطق متفرقة من المنطقة الغربية والمناطق الوسطى".
 
وتابع الأسدي أنه "من الإثنين نستقبل موجة أمطار جديدة تشمل مناطق واسعة من البلاد وغزارة الأمطار وارد

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